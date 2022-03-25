За ночь оккупанты 54 раза обстреляли Харьков. Были артиллерийские обстрелы, минометные, танковые, из систем реактивного огня. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кстати На Харьковщине спасатели продолжают разбирать завалы: в пожарах спасли 4 человека

Днем россияне били даже по пунктам выдачи гуманитарной помощи. Ночью под обстрелы попал терминал аэропорта, утром – супермаркет "Метро".

Были бои под Изюмом. Наши защитники сбили там 2 вражеских самолета.

Чем бьют оккупанты

На Харьковщине агрессор применял реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Кроме того, "Калибр" попал в жилой центр Харькова, в исторический центр города.

Также россияне запускали авиабомбы, однако благодаря ВСУ вражеская авиация над городом пока не активна. Летают только разведывательные беспилотники, которые так же вскоре уничтожат.

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