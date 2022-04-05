Так, у результаті чергових обстрілів були серйозно пошкоджені високовольтні лінії. Через це Дергачі залишилися без електроенергії та зв'язку.

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Наразі працівники Дергачівського РЕМу докладають максимум зусиль для розв'язання проблеми. Майже всю територію Дергачівської громади знеструмлено, але в деяких місцях ще можна зловити зв'язок.

У Дергачівській міській раді рекомендують мешканцям евакуйовуватись до більш безпечних місць. Це можна зробити на власному транспорті або на евакуаційних автобусах.

6 квітня о 8:00 з міста відправляється два евакуаційні автобуси:

один до Львова

інший до Краснограда

Також зазначається, що з міркувань безпеки місце відправлення не вказують, але жителі громади знають, про яке місце мовиться.