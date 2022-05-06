Солдат з Росії обурений, що на передову кидають лише рядовий склад
Такий висновок можна зробити з чергової розмови російського окупанта з матір'ю, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.
Варте уваги СБУ взяла в полон 11 снайперів, які обстрілювали позиції українських військових
Російські підрозділи, які вдерлися в Україну, охоплені панікою через потужний спротив ЗСУ. Війська агресора вже жалкують, що приїхали воювати проти України.
Солдат з Росії розповів, що вони перебувають під щільним вогнем, проте командування не дозволяє відійти.
Пацани вже просто на паніці такий, що... По нам є*шат з мінометів, танків, нах*й, а нам навіть відходити не дозволяють,
– сказав російський окупант.
Солдат з Росії обурений, що на передову кидають лише рядовий склад. Натомість їхні командири сидять у безпечному місці в тилу. Він бідкається, що нічого вже не може змінити.
"Я дуже жалкую, що сюди поїхав. Тут кожен день на рахунку", – резюмував він.
Перехоплена розмова російського військового – відео
Збройні Сили здійснюють контрнаступ на Харківщині
- У четвер, 5-го травня, стало відомо, що ЗСУ переходять у контратаку на Харківському та Ізюмському напрямках. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наші бійці вибиватимуть ворогів.
- Раніше українським захисникам вдалося звільнити від окупантів село Руська Лозова, звідки російські військові гатили по Харкову.
- Наразі російські військові продовжують обстрілювати Харківщину. Протягом 5-го травня війська агресора завдали 5 ударів по Харкову.
- Ворожі обстріли продовжилися і 6-го травня. Вночі російські війська атакували житловий масив Харкова – Північну Салтівку. Окрім того, під вогнем опинилися міста в Харківській області – Золочів, Чугуїв, Лозова, Дергачі.
- У Харківській ОВА повідомили, що Ізюмський напрямок залишається найгарячішим у регіоні. Раніше там окупанти намагалися вести наступальні дії, проте Збройні Сили України не залишили їм шансів.
До уваги – наслідки чергових обстрілів Харкова: дивіться відео