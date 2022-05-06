Солдат з Росії обурений, що на передову кидають лише рядовий склад

Такий висновок можна зробити з чергової розмови російського окупанта з матір'ю, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

Варте уваги СБУ взяла в полон 11 снайперів, які обстрілювали позиції українських військових

Російські підрозділи, які вдерлися в Україну, охоплені панікою через потужний спротив ЗСУ. Війська агресора вже жалкують, що приїхали воювати проти України.

Солдат з Росії розповів, що вони перебувають під щільним вогнем, проте командування не дозволяє відійти.

Пацани вже просто на паніці такий, що... По нам є*шат з мінометів, танків, нах*й, а нам навіть відходити не дозволяють,
– сказав російський окупант.

Солдат з Росії обурений, що на передову кидають лише рядовий склад. Натомість їхні командири сидять у безпечному місці в тилу. Він бідкається, що нічого вже не може змінити.

"Я дуже жалкую, що сюди поїхав. Тут кожен день на рахунку", – резюмував він.

Перехоплена розмова російського військового – відео

Збройні Сили здійснюють контрнаступ на Харківщині

  • У четвер, 5-го травня, стало відомо, що ЗСУ переходять у контратаку на Харківському та Ізюмському напрямках. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наші бійці вибиватимуть ворогів.
  • Раніше українським захисникам вдалося звільнити від окупантів село Руська Лозова, звідки російські військові гатили по Харкову.
  • Наразі російські військові продовжують обстрілювати Харківщину. Протягом 5-го травня війська агресора завдали 5 ударів по Харкову.
  • Ворожі обстріли продовжилися і 6-го травня. Вночі російські війська атакували житловий масив Харкова – Північну Салтівку. Окрім того, під вогнем опинилися міста в Харківській області – Золочів, Чугуїв, Лозова, Дергачі.
  • У Харківській ОВА повідомили, що Ізюмський напрямок залишається найгарячішим у регіоні. Раніше там окупанти намагалися вести наступальні дії, проте Збройні Сили України не залишили їм шансів.

До уваги – наслідки чергових обстрілів Харкова: дивіться відео