Затримані входили до так званого 115 полку "ДНР". Про це під час відеозвернення розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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Більше деталей він наразі не повідомив. Але, окрім ситуації на Харківщині, Дехтяренко розповів про останні події з інших регіонів. Як він зазначив, Служба безпеки щодня проводить спецоперації по всій Україні, щоб захистити державу та її громадян від впливу агресора.

Хмельницька область

Військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ. Туди входили 3 людини – вони планували різні диверсії на Хмельниччині. Також колаборанти постійно перебували на зв'язку з російськими кураторами й допомагали коригувати ворожий вогонь, фіксуючи наслідки ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

Житомирська область

Працівники Служби безпеки України затримали агента російської спецслужби, який збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків ЗСУ. Зловмисником виявився посадовець одного з оборонних об'єктів держави.

Сумська область

Вдалося встановити, що голова однієї з міських рад, особистість якого поки що не розголошують, працював на окупантів. Також на співпраці з ворогом викрили його заступника та одного місцевого депутата. Під час тимчасової окупації Конотопського району ці люди забезпечували ворогів матеріально та технічно.

Київська область

На Київщині СБУ затримала двох колаборантів, які сприяли "розквартируванню" агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району. Крім того, вони брали участь у мародерстві й викраденні українських патріотів.

Спецслужба робить усе можливе, щоб притягнути до відповідальності усіх винних осіб,

– зауважив Артем Дехтяренко.

Довідка. З початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тисячі колаборантів.

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