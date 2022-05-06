Задержанные входили в так называемый 115 полк "ДНР". Об этом во время видеообращения рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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Больше деталей он пока не сообщил. Но, кроме ситуации в Харьковской области, Дехтяренко рассказал о последних событиях из других регионов. Как он отметил, Служба безопасности ежедневно проводит спецоперации по всей Украине, чтобы защитить государство и его граждан от влияния агрессора.

Хмельницкая область

Военная контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ. Туда входили 3 человека – они планировали различные диверсии в Хмельницкой области. Также они постоянно находились на связи с российскими кураторами и помогали корректировать вражеский огонь, фиксируя последствия ракетных ударов по стратегическим объектам.

Житомирская область

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской спецслужбы, который собирал разведданные о количестве и боеготовности самолетов ВСУ. Злоумышленником оказался чиновник одного из оборонных объектов государства.

Сумская область

Удалось установить, что глава одного из городских советов, личность которого пока не разглашают, сотрудничал с оккупантами. Также на сотрудничестве с врагом разоблачили его заместителя и одного местного депутата. Во время временной оккупации Конотопского района эти люди обеспечивали врагов материально и технически.

Киевская область

В Киевской области СБУ задержала двух коллаборантов, которые способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района. А кроме того, они принимали участие в мародерстве и похищении украинских патриотов.

Спецслужба делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех виновных лиц,

– отметил Артем Дехтяренко.

Справка. С начала войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысячи коллаборантов.

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