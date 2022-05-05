Оперуповноважений підрозділу візуального спостереження був залучений до збирання розвіданих на шкоду Україні з початку повномасштабної війни Росії.

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Як агент передавав інформацію

За даними правоохоронців, чоловік через свого родича, який виявився колишнім працівником ОМОНу, отримав завдання від співробітників ФСБ. Зокрема, він мав фіксувати військові та цивільні об'єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних Сил України територією області.

Як повідомили в СБУ, з початку повномасштабного вторгнення зловмисник встиг сфотографувати та надіслати у Росію через месенджер світлини будівель:

СБУ в Харківській області;

Головного управління Нацполіції в Харківській області;

одного з торговельно-розважальних центрів у Харкові,

станції технічного обслуговування, де ремонтували автомобільну техніку військовослужбовців

Також чоловік надсилав фото військової техніки на території Харкова та області.

Варто зауважити! Територією Харківщини зловмисник пересувався на службовому автомобілі зі спецталоном. Це давало йому можливість уникати огляду на блокпостах.

Що відомо про затримання

Співробітники СБУ затримали ворожого агента на одному з блокпостів поблизу Харкова. Під час огляду його автомобіля виявлено три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо кваліфікації дій поліцейського, а також стосовно повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів та обрання запобіжного заходу.

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