Колаборантка в Маріуполі

У відомстві повідомляють, що депутатка міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" у Маріуполі, який зараз частково перебуває під контролем російських окупантів, добровільно погодилася на співпрацю з загарбниками.

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Вона погодилася на співпрацю з окупаційною владою Росії та обіймати посаду "заступниці голови адміністрації м. Маріуполя".

Робота на російську пропаганду

Підозрювана пропагує діяльність керівника псевдореспубліки "ДНР" та окупаційної адміністрації міста з метою формування думки серед населення і світової спільноти про нібито законність дій загарбників,

– зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Також жінка в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ заявила про особисту підтримку проведення 9 травня в Маріуполі акції-маршу "Бессмертный полк", яку організовують російські окупанти.

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