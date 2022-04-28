В Офісі генпрокурора зазначають, що депутат Херсонської міськради від політичної партії "Блок Сальдо", попри те, що Херсон тимчасово окуповане збройними формуваннями Росії, записав відеозвернення для російського інтернет-видання.

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Підтримує дії Росії та окупаційної адміністрації

У відео депутат-колаборант закликав місцевих мешканців скласти зброю та припинити бойові дії. Також повідомляється, що депутат організував та фактично брав участь у проведенні проросійського мітингу із пропагандою комуністичного, тоталітарного режиму, який транслювали у росЗМІ та соцмережі.

Для підтримки дій Росії та окупаційної адміністрації, підозрюваний депутат за попередньою змовою з іншими особами оголосив про створення незаконного формування під назвою "Комитет спасення Херсонщины "За мир и порядок", під час засідання якого провели голосування на підтримку дій окупаційної адміністрації Росії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції Києва.

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