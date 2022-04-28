В Офисе генпрокурора отмечают, что депутат Херсонского горсовета от политической партии "Блок Сальдо", несмотря на то, что Херсон временно оккупирован вооруженными формированиями России, записал видеообращение для российского интернет-издания.

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Поддерживает действия России и оккупационной администрации

В видео депутат-коллаборант призвал местных жителей сложить оружие и прекратить боевые действия. Также сообщается, что депутат организовал и фактически участвовал в проведении пророссийского митинга с пропагандой коммунистического, тоталитарного режима, транслируемого в росСМИ и соцсети.

Для поддержки действий России и оккупационной администрации подозреваемый депутат по предварительному сговору с другими лицами объявил о создании незаконного формирования под названием "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок", во время заседания которого провели голосование в поддержку действий оккупационной администрации России.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции Киева.

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