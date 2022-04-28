Колаборантка в Ивано-Франковске

В ведомстве сообщают, что депутат городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариуполе, который сейчас частично находится под контролем российских оккупантов, добровольно согласилась на сотрудничество с захватчиками.

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Она согласилась на сотрудничество с оккупационными властями России, и заняла должность "замглавы администрации г. Мариуполя".

Работа на русскую пропаганду

Подозреваемая пропагандирует деятельность руководителя псевдореспублики "ДНР" и оккупационной администрации города с целью формирования мнения среди населения и мирового сообщества о якобы законности действий захватчиков,

– отметили в Офисе Генерального прокурора.

Также женщина в интервью российским пропагандистским СМИ заявила о личной поддержке проведения 9 мая в Мариуполе акции-марша "Бессмертный полк", организованной российскими оккупантами.

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