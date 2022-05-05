Оперуполномоченное подразделение визуального наблюдения было вовлечено в сбор разведанных в ущерб Украине с начала полномасштабной войны России.

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Как агент передавал информацию

По данным правоохранителей, мужчина через своего родственника, оказавшегося бывшим работником ОМОНа, получил задание от сотрудников ФСБ. В частности, он должен был фиксировать военные и гражданские объекты в Харькове, а также перемещение подразделений Вооруженных сил Украины по территории области.

Как сообщили в СБУ, с начала полномасштабного вторжения злоумышленник успел сфотографировать и отправить в Россию через мессенджер фотографии зданий:

СБУ в Харьковской области;

Главное управление Нацполиции в Харьковской области;

одного из торгово-развлекательных центров в Харькове

станции технического обслуживания, где ремонтировали автомобильную технику военнослужащих

Также мужчина посылал фото военной техники на территории Харькова и области.

Следует заметить! По территории Харьковщины злоумышленник передвигался на служебном автомобиле со спецталоном. Это давало ему возможность избегать осмотра на блокпостах.

Что известно о задержании

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента на одном из блокпостов вблизи Харькова. При осмотре его автомобиля обнаружены три предмета, похожие на гранаты РГО и Ф-1, а также запалы к гранатам.

В настоящее время правоохранители решают вопросы квалификации действий полицейского, а также относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

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