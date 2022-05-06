Солдат из России возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав

Такой вывод можно сделать из очередного разговора российского оккупанта с матерью, который удалось перехватить Службе безопасности Украины.

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Российские подразделения, ворвавшиеся в Украину, охвачены паникой из-за мощного сопротивления ВСУ. Войска агрессора уже сожалеют, что приехали воевать против Украины.

Солдат из России рассказал, что они находятся под плотным огнем, но командование не позволяет отойти.

Пацаны уже просто на панике такой, что... По нам е*шат из минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не позволяют,

– сказал российский оккупант.

Солдат из России возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав. Вместо этого их командиры сидят в безопасном месте в тылу. Он жалуется, что ничего не может изменить.

"Я очень сожалею, что сюда поехал. Здесь каждый день на счету", – резюмировал он.

Перехваченый разговор российского военного – видео

Вооруженные Силы совершают контрнаступление на Харьковщине

В четверг, 5 мая, стало известно, что ВСУ переходят в контратаку на Харьковском и Изюмском направлениях. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что наши бойцы будут выбивать врагов.

Ранее украинским защитникам удалось освободить от оккупантов село Русская Лозовая, откуда российские военные били по Харькову.

В настоящее время российские военные продолжают обстреливать Харьковщину. В течение 5 мая войска агрессора нанесли 5 ударов по Харькову.

Вражеские обстрелы продолжились и 6 мая. Ночью российские войска атаковали жилой массив Харькова – Северную Салтовку. Кроме того, под огнем оказались города в Харьковской области – Золочев, Чугуев, Лозовая, Дергачи.

В Харьковской ОВА сообщили, что Изюмское направление остается самым горячим в регионе. Ранее там оккупанты пытались вести наступательные действия, однако Вооруженные Силы Украины не оставили им шансов.

К сведению – последствия очередных обстрелов Харькова: смотрите видео