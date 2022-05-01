Оккупанты понесли большие потери
О ситуации в Изюмском направлении рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в этом направлении россияне продолжают вести наступательные действия.
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Как сообщил Синегубов, попытки оккупантов неудачны из-за обороны ВСУ. Наши защитники нанесли врагу значительные потери.
Благодаря эффективным действиям наших защитников эти попытки неудачны. Сегодня российские оккупанты еще раз понесли большие потери в живой силе и технике,
– сообщил глава Харьковской ОВА.
Ситуация в Харьковской области
Синегубов также сообщил, что войска агрессора вели обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Прудянка.
По его словам, оккупанты понесли большие потери в районе поселка Старый Салтов.
Жители Харьковщины продолжают страдать от обстрелов со стороны россиян
В воскресенье, 1 мая, российские захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности Салтовку.
По области подверглись обстрелам:
- Богодухов;
- Золочев;
- Малая Даниловка.
В результате этих обстрелов, к сожалению, погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения.
В Харьковской области ранили начальника генштаба России
- Начальник генштаба России Валерий Герасимов лично отправился руководить боями на Изюмском направлении. В субботу, 1 мая, появилась информация, что Герасимов может быть ранен в Украине.
- Впоследствии в Министерстве внутренних дел подтвердили, что начальник генштаба России действительно находился под Изюмом. Однако его ранение не подтвердили.
- По предварительной информации, у захватчиков есть проблемы на Изюмском направлении. Вооруженные Силы Украины провели к северу от Харькова успешные контратаки.
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