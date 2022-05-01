Об этом говорит заместитель главы МВД Антон Геращенко. Однако следует отметить, что официального подтверждения пока нет.

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Как могли ранить Герасимова

По словам Геращенко, получили подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов. Якобы там и находился Герасимов, приехавший руководить наступлением на Славянск.

Чиновник также добавил, что подтверждено большое количество двухсотых среди высшего офицерского состава.