Как сообщают профильные издания, на границах собрали подразделения из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного ВО, 35-й армии и 68-го армейского корпуса Восточного ВО, части десантных войск, в частности – введено в бой две батальоно-тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Читайте также До Украины не долетели: в России столкнулись 2 военных вертолета

Начальник Генштаба возглавит оперативно-тактическую операцию

Похоже, это наступление особенно важно для России. Не продемонстрировав грандиозного финала ни в одном сражении, Кремль решил еще больше "централизовать" управление. Так, наступление в направлении Изюма возглавит начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, уже прибывший в Харьковскую область.

Это свидетельствует о том что Москва провалила замысел по созданию единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины. Ее должен был возглавлять генерал армии и командующий Южным ВО Александр Дворников.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Великая Камышеваха. Известно, что в город Изюм оккупанты переместили дополнительные подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

Стоит знать – житель оккупированного Изюма погиб, когда прикрывал уход украинских военных: смотрите видео