Як повідомляють профільні видання, на кордонах зібрали підрозділи зі складу 1-ої танкової армії та 20-ої загальновійськової армії Західного ВО, 35-ої армії та 68-го армійського корпусу Східного ВО, частини десантних військ, зокрема – введено у бій дві батальйоно-тактичні групи зі складу 76-ої десантно-штурмової дивізії.

Читайте також До України не долетіли: у Росії зіткнулись 2 військові гелікоптери

Начальник Генштабу очолить оперативно-тактичну операцію

Схоже, цей наступ особливо важливий для Росії. Не продемонструвавши грандіозного фіналу жодної битви, Кремль вирішив ще більше "централізувати" управління. Так, наступ в напрямку Ізюма очолить начальник Генштабу Збройних сил Росії Валєрій Гєрасімов, який уже прибув у Харківську область.

Це свідчить, що Москва провалила задум по створенню єдиної вертикалі командування силами, що ведуть війну проти України. Її мав очолювати генерал армії та командувач Південним ВО Алєксандр Дворніков.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха. Наразі відомо, що до міста Ізюм окупанти перемістили додаткові підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки.

Варто знати – житель окупованого Ізюма загинув, коли прикривав відхід українських військових: дивіться відео