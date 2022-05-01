Про це каже заступник глави МВС Антон Геращенко. Однак слід зазначити, що офіційного підтвердження поки немає.

До теми Начальник генштабу Росії Герасимов прибув до Ізюма особисто командувати наступом, – ЗМІ

Як могли поранити Герасимова

За словами Геращенка, отримаои підтвердження про вчорашній вибух у Ізюмі в районі штабу 2 Армії окупантів. Нібито там і перебував Герасимов, який приїхав керувати наступом на Слов'янськ.

Чиновник також додав, що підтверджено велику кількість двохсотих серед найвищого офіцерського складу.