Одна з таких історії сталася в селі Димер на Київщині. Воно було під російською окупацією, коли ворог зайшов на території України з Білорусі.

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Там теж були бої. І одного дня Світлана Костовецька виявила на трасі підбиту російську вантажівку, яку використовували як бензовоз. В машини були прострелені двері та пробито переднє колесо. Дівчина сіла в машину та виявила там ключ. Коли вона завела бензовоз, він виявився справним та поїхав. Тож з дороги дівчина звернула в поле, залишивши там його. По полю сама боялася їхати, тож звернулася за допомогою до свого сусіда Валентина Грищенка.

Вже чоловік знайшов місце, де можна було сховати бензовоз в лісі так, щоб його не знайшли російські окупанти. Виявилося, що в нього ще чимало дизелю. Спочатку Валентин Грищенко хотів його спалити на місці, але Світлана Костовецька вмовила його зачекати. Згодом вони вирішили цей дизель передати тим, хто цього найбільше потребував – місцевій лікарні.

На час окупації селища були проблеми з електропостачанням. Тож лікарня працювала на дизельних генераторах. Але і його було не багато. Тож допомога виявилася вчасною. Адже в лікарні перебувало багато поранених людей через бойові дії.

"Собі залишити? Прийдуть, застрелять, спалять. А так на громаду пішло", – розповів про свій вчинок Валентин Грищенко.

Загалом лікарні дісталося 700 літрів дизпалива. В медзакладі зізнаються, що цього вистарчило на 7 – 8 днів роботи.

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Валентин Грищенко каже, що могло бути й більше, але місцеве населення, коли дізналося про схований бензовоз в лісі, теж зливало собі дизель. В перші дні від розграбування врятувала табличка "заміновано", яку залишили на машині.

Коли російські окупанти відступили, бензовоз передали на потреби української армії. Після ремонту він тепер в 72-ї окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Варто додати, що в бензовозі знайшли й російську військову форму. На ній ім'я Андрющин В.В. Ймовірно мова йде про російського військового Владислава Андрющина, який служить в 155- бригаді російської морської піхоти. Що з ним сталося – невідомо.

Відео про викрадення бензовоза в російських окупантів