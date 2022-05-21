Наступление российских кафиров на Луганщину не прекращается. Враг делает все возможное для того, чтобы получить контроль над всей территорией области.

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Трудная ситуация в больнице Северодонецка

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас в больнице Северодонецка есть только три врача. Им помогают 5 медсестер.

Больница практически полностью уничтожена обстрелами российских кафиров. На стационаре сейчас около 20 пациентов, у корпусов много российских боеприпасов, которые не сдетонировали. Врачи пытаются оказывать всю возможную медицинскую помощь, но тяжелораненых приходится эвакуировать.

В настоящее время больница имеет лекарства и продукты примерно на 10 дней.

Ситуация в Луганской области: коротко о последних событиях

Российские кафиры практически не прекращают обстрелы Северодонецка, они ровняют его с землей , как это раньше сделали с Мариуполем. Враг обстреливает город без перерыва, а бои наших отважных защитников с оккупантами продолжаются днем и ночью.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, враг готовится бросить на штурм Луганщины много сил, чтобы наконец-то достичь своей цели и полностью оккупировать область. Кроме того, враг хочет открыть себе путь для наступления на Донецк и Харьков, поэтому не собирается снижать интенсивность обстрелов и наступательных действий.

Несмотря на постоянные обстрелы в Северодонецке, удалось восстановить газоснабжение, со светом ситуация сложнее – многие жители остались без электроснабжения, восстановить его крайне сложно. Как сообщили коммунальщики, сделать это можно будет только после завершения боевых действий. Такая же ситуация с водой – централизованного водоснабжения нет, но усилиями ОВА и спасателей удалось обеспечить водой.

Россияне пытаются выполнить задачи по получению полного контроля над Луганской областью уже несколько недель, но добиться успеха пока не смогли. Также кафиры хотят отрезать трассу Лисичанск – Бахмут, по которой проводится эвакуация мирных украинцев, а наши герои получают поставки.

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