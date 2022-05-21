На Востоке идет горячая борьба защитников Украины с российскими оккупантами. Враг ежедневно несет потери личного состава и боевой техники.

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Ликвидация российских оккупантов

Наши мужественные воины показали, как защищают Украину и искусно увеличивают потери врага. Каждый удар героев ВСУ заставляет технику рашистов гореть, а тех оккупантов, которым чудом удалось выжить – бежать, куда глаза глядят.

ВСУ уничтожают врага: видео

Ситуация на фронте: коротко о последних событиях

Российские оккупанты всячески пытаются прорвать оборону ВСУ на Донецком направлении. Враг привлекает к атаке все возможное оружие и силы. Рашисты хотят захватить Донецкую область полностью и бросают на воплощение этого намерения большие силы. Воины ВСУ держат оборону, врагу не удалось добиться успеха.

Из-за безумных потерь россияне не прекращают попыток проводить скрытую мобилизацию, особенно активно они действуют на оккупированных территориях. Потери врага в войне с Украиной уже достигли 29 тысяч солдат, не считая пленных и раненых.

Поскольку желающих умирать в Украине практически нет, Россия лихорадочно забирает в армию любого. Стало известно, что к боям против Украины рашисты готовы привлечь студентов, а на оккупированном Донбассе враг заставляет брать оружие в руки даже людей с инвалидностью.

Вместе с тем у российских оккупантов большие проблемы с обеспечением, новых солдат нечем снаряжать. Жители временно оккупированных сел Харьковщины сообщали о том, что замечали рашистов в женских лосинах, а вид контингента был далек от грозного и боевого.

Российским оккупантам все сложнее проводить воздушную разведку, ведь каждый день запасы их "Орланов" сокращаются. Наши защитники отчитываются об уничтожении вражеских БПЛА, поэтому враг совсем скоро может остаться без "глаз" в воздухе.

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