Ситуація Сході України

Експерти зазначили, що російські загарбники посилили наступ в районі Лимана та Авдіївки та досягли певного успіху 23 травня. В Лимані точаться запеклі бої, тому що в цьому напрямку росіяни хочуть відрізати українських захисників від тилового постачання.

Читайте також: Обстріли з артилерії, наліт гелікоптером, втрати ворога: в ЗСУ доповіли про ситуацію на Півдні

Також російські загарбники значно посилили артилерійські обстріли по Авдіївці. Інститут вивчення війни прогнозує, що найближчим часом російські війська, швидше за все, зможуть досягнуть подальших незначних успіхів на захід від Попасної, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут, якщо взагалі зможуть.

Російські війська, ймовірно, посилять своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до російського кордону. Російські війська найближчим часом можуть направити частини 1 танкової армії на північ Харкова.

Сєвєродонецький напрямок

Також російські джерела стверджували, що окупанти змогли зачистити населений пункт Щедрищеве, що розміщується безпосередньо на північний схід від Сєвєродонецька, і зараз ведуть бої на околицях міста.

ISW повідомляє, що російські війська штурмували Золоте і взяли під контроль пункти входу в місто, це дозволяє проштовхнутися на північ і завершити оточення Сєвєродонецька з півдня.

Попасна

Міністерство оборони України повідомило, що російські війська намагаються прорвати українську оборону в районі Попасної, зокрема навколо Тошківки, Комишувахи, Ниркового, Василівки, Нової Кам’янки та Миронівського, імовірно, намагаючись проштовхнутися на захід до Бахмута.

Повідомляється, що українські війська відійшли на захід від Володимирівки до Соледару, що вказує на те, що російські війська просуваються на захід від Попасної, на відміну від пріоритетного просування на північ до Сєвєродонецька.

Бахмут

Крім того, російські війська досягли успіху біля адміністративного кордону Донецької і Луганської області і взяли під контроль селище Миронівський на південний схід від Бахмута. Захоплення Миронівського дасть можливість продовжувати спроби просунутись до Бахмута як з півдня, так і з заходу.