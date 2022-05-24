Ситуация на востоке Украины

Эксперты отметили, что российские захватчики усилили наступление в районе Лимана и Авдеевки и преуспели 23 мая. В Лимане идут ожесточенные бои, потому что в этом направлении россияне хотят отрезать украинских защитников от тыловых поставок.

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Также российские захватчики значительно усилили артиллерийские обстрелы по Авдеевке. Институт изучения войны прогнозирует, что в ближайшее время российские войска, скорее всего, смогут добиться дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут, если вообще смогут.

Российские войска, вероятно, усилят свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1 танковой армии на север Харькова.

Северодонецкое направление

Также российские источники утверждали, что кафиры смогли зачистить населенный пункт Щедрищево, размещаемый непосредственно к северо-востоку от Северодонецка, и сейчас ведут бои в окрестностях города.

ISW сообщает, что российские войска штурмовали Золотое и взяли под контроль пункты входа в город, это позволяет протолкнуться на север и завершить оцепление Северодонецка с юга.

Попасная

Министерство обороны Украины сообщило, что российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в районе Попасной, в частности, вокруг Тошковки, Камышевахи, Почечного, Васильевки, Новой Каменки и Мироновского, предположительно, пытаясь протолкнуться на запад к Бахмуту.

Сообщается, что украинские войска отошли к западу от Владимировки к Соледару, что указывает на то, что российские войска продвигаются к западу от Попасной, в отличие от приоритетного продвижения на север в Северодонецк.

Бахмут

Кроме того, российские войска преуспели у административной границы Донецкой и Луганской области и взяли под контроль поселок Мироновский к юго-востоку от Бахмута. Захват Мироновского позволит продолжать попытки продвинуться в Бахмут как с юга, так и с запада.