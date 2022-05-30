Відповідну інформацію оприлюднив радник глави Офісу Президента ввечері 30 травня. Зокрема це трапилось на 96 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Лиман на Донеччині переважно контролюють окупанти, – голова ОВА
Місто Лиман
Олексій Арестович заявив, що ворог з території Росії обстрілює Чернігівську, Сумську, Харківську область. Окрім того, окупанти на Ізюмському напрямку перегруповуються – у них там ротація.
Навколовоєнні джерела підтверджують, що Лиман під російським контролем. Є бої довкола Лимана в напрямку Озерного. Туди до переправи через Сіверський Донець,
– пояснив Арестович.
За річкою Сіверськ та є маленький хвіст у напрямку Слов'янська. Ворог хоче "підрізати" наші угруповання, які чинять опір зі сторони Ізюма.
Також Олексій Арестович розповів, що у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, бої вже відбуваються в межах міста. Хоч вороги й кажуть, що повністю взяти місто, проте це не так. Росіяни рухаються на окраєні, там йдуть вуличні бої.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- Олексій Арестович розповів, що ворог намагався підрізати Сєвєродонецьк від Лисичанська. Такий розвиток дій свідчитиме, що ворог не хоче "відрізати" Лисичанськ, а тільки Сєвєродонецьк. Тобто це може свідчити про те, що ворог може скорочувати свої амбіційно-грандіозні плани.
- Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай ще вранці 30 травня розповів, що ворог увійшов на околиці Сєвєродонецька. Наші бійці вели бої, щоб зупинити противника.
- У американському Інституті вивчення війни розповіли, що місто не несе Росії вигоди, а потрібен для показу "перемоги". Зокрема взяття Сєвєродонецька дозволить сказати Москві, що вона захопила всю Луганщину.
- Протягом 30 травня російські окупанти продовжують обстрілювати трасу Лисичанськ – Бахмут, що є для місцевих "дорогою життя". На щастя, її досі контролює Україна. Проте ворог її постійно обстрілює. Однак траса не заблокована, хоч використовувати її для евакуації та перевезення гуманітарних вантажів небезпечно.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай запевнив, що на контрольованій Україною території перевозять все необхідне, а охочих вибратися також евакуюють. Просто роблять це іншими шляхами.
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