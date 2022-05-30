Про те, що траса Лисичанськ – Бахмут залишається під контролем України, глава Луганської ОВА розповів під час телемарафону. Водночас він додав, передає 24 канал, що пересуватися нею небезпечно.

Читайте також Росіяни на околицях Сєвєродонецька та вибух у центрі Мелітополя: основне за 96 день війни

Окупанти постійно обстрілюють трасу

Сергій Гайдай підкреслив, що траса Лисичанськ – Бахмут не заблокована. Хоч цю інформацію намагаються поширювати окупанти. Водночас слід розуміти, що вона постійно перебуває під обстрілом. Тож використовувати її для евакуації та перевезення гуманітарних вантажів небезпечно.

Водночас глава ОВА зазначив, що це не означає, що підконтрольну Україні територію Луганщини залишили напризволяще. Усе необхідне привозять, а охочих вибратися вивозять. Просто роблять це за допомогою іншого шляху.

Наприклад, гуманітарку до околиць Лисичанська підвозять практично щоденно. Упродовж минулої доби (29 травня) до складів під'їхали 10 фур з усім необхідним. Потім ці гуманітарні вантажі вирушають до Лисичанська та Гірської громади.

Десятки людей щодня намагаються вивезти

Сергій Гайдай додав, що з Луганської області продовжують проводити евакуацію. Але зараз вона відбувається дещо інакше. Спочатку проводиться аналіз ситуації. Визначають, скільки людей прагнуть вибратися. Це, наголошує глава ОВА, необхідно для того, щоб мінімізувати ризики. Особливо в тих випадках, коли доводиться їхати по одну людину.

Тому з охочими виїхати домовляються. Людей збирають, щоб їх було хоча б 10 – 20. Останнього разу, зазначив Гайдай, вдалося евакуювати 31 людину, серед яких 13 – неповнолітні.

Водночас він дійсно підтвердив, що доводиться буквально вмовляти людей вибиратися. Сергій Гайдай чудово розуміє, що ніхто не хоче покидати своє майно, але життя, підкреслює, важливіше.

Я розумію, як важко, коли втрачаєш квартиру, будинок, все нажите. Але у вас є час жити далі, щось далі планувати. Але буває так, що люди під обстрілами гинуть. Так, у своїй квартирі, але гинуть,

– наголосив він.

Раніше Сергій Гайдай зазначив, що російські військові вже увійшли на околиці Сєвєродонецька. Глава ОВА зазначив, що за місто зараз точаться запеклі бої, а наші ЗСУ роблять все можливе для того, щоб зупинити ворога.

Російські загарбники не лише атакують наші позиції, а й продовжують обстрілювати мирне населення. На жаль, від ворожих снарядів загинуло двоє мешканців Сєвєродонецька, ще п'ятеро зазнали поранень.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 30 травня: дивіться відео