О том, что трасса Лисичанск – Бахмут остается под контролем Украины, глава Луганской ОВ рассказал во время телемарафона. В то же время он добавил, передает 24 канал, что передвигаться по ней опасно.

Читайте также Россияне в окрестностях Северодонецка и взрыв в центре Мелитополя: основное за 96-й день войны

Кафиры постоянно обстреливают трассу

Сергей Гайдай подчеркнул, что трасса Лисичанск – Бахмут не заблокирована. Хотя эту информацию пытаются распространять кафиры. В то же время следует понимать, что она постоянно находится под обстрелом. Так что использовать ее для эвакуации и перевозки гуманитарных грузов опасно.

В то же время глава ОВА отметил, что это не значит, что подконтрольную Украине территорию Луганщины оставили на произвол судьбы. Все необходимое привозят, а желающих выбраться увозят. Просто делают это посредством другого пути.

Например, гуманитарку в окрестности Лисичанска подвозят практически ежедневно. За прошедшие сутки (29 мая) к составам подъехали 10 фур со всем необходимым. Затем эти гуманитарные грузы отправляются в Лисичанскую и Горную общину.

Десятки людей каждый день пытаются вывезти

Сергей Гайдай добавил, что из Луганской области продолжают проводить эвакуацию. Но сейчас оно происходит несколько иначе. Сначала производится анализ ситуации. Определяют, сколько людей стремятся выбраться. Это, подчеркивает глава ОВА, необходимо для того, чтобы свести к минимуму риски. Особенно в тех случаях, когда приходится ехать за одним человеком.

Поэтому с желающими уехать договариваются. Людей собирают, чтобы их было хотя бы 10 – 20. В последний раз, отметил Гайдай, удалось эвакуировать 31 человека, среди которых 13 – несовершеннолетние.

В то же время, он действительно подтвердил, что приходится буквально уговаривать людей выбираться. Сергей Гайдай прекрасно понимает, что никто не хочет покидать свое имущество, но жизнь, подчеркивает, важнее.

Я понимаю, как тяжело, когда теряешь квартиру, дом, все нажитое. Но у вас есть время жить дальше, что-то дальше планировать. Но бывает так, что люди под обстрелами гибнут. Да, в своей квартире, но погибают,

– подчеркнул он.

Ранее Сергей Гайдай отметил, что российские военные уже вошли на окраины Северодонецка . Глава ОВА отметил, что за город сейчас идут ожесточенные бои, а наши ВСУ делают все возможное для того, чтобы остановить врага.

Российские захватчики не только атакуют наши позиции, но и продолжают обстреливать мирное население. К сожалению, от вражеских снарядов погибли двое жителей Северодонецка, еще пятеро получили ранения.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 30 мая: смотрите видео