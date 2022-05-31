Російські військові уникають бойових дій
Для того, щоб не брати участь у бойових діях в Україні, російські військові погоджуються, щоб їм прострілили ноги. Про це повідомили 24 каналу джерела у спецслужбах.
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Кадрові російські військові під Сєверодонецьком домовляються з кимось із товаришів по службі і під час бойових дій стріляють один одному в ноги.
Унаслідок отриманих трав окупантів забирають у госпіталь, що попри травми дає шанси вижити. Саме таким чином російські військові уникають бойових дій.
Бої за Сєвєродонецьк: що відомо
- Збройні сили Росії у травні зосередили свої сили на Луганській області, 95% території якої вони вже окупували. Наразі основні сили військ агресора кинуть на захоплення обласного центру Луганщини – Сєвєродонецька.
- 26 травня загарбники зайшли в готель "Мир", що на околицях Сєвєродонецька. Декілька днів окупанти перебували в готелі без особливого просування.
- 30 травня у Міністерстві оборони повідомили, що ситуація у Сєвєродонецьку дуже складна, однак ЗСУ контролюють її. Повідомлялося, що в місті тривають вуличні бої. Українські воїни намагаються завадити окупантам взяти в оточення угруповання ЗСУ.
- Увечері 30 травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіянам вдалося частково прорвати українську оборону Сєвєродонецька. Він розповів, що росіяни змогли просунутись вглиб міста.
- 31 травня начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що місто все ще українське. Натомість лінія фронту розділила Сєвєродонецьк навпіл. На половині території міста загарбники зуміли зайняти позиції.
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