Російські військові уникають бойових дій

Для того, щоб не брати участь у бойових діях в Україні, російські військові погоджуються, щоб їм прострілили ноги. Про це повідомили 24 каналу джерела у спецслужбах.

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Кадрові російські військові під Сєверодонецьком домовляються з кимось із товаришів по службі і під час бойових дій стріляють один одному в ноги.

Унаслідок отриманих трав окупантів забирають у госпіталь, що попри травми дає шанси вижити. Саме таким чином російські військові уникають бойових дій.

Важливо. Росія кидає на фронт не тільки професійних військових, але й строковиків та примусово мобілізованих солдатів. Частина російських військових відмовляється від бойових дій на тлі втрат Росії. Станом на 31 травня в Україні загинуло вже 30 500 російських солдатів.

Бої за Сєвєродонецьк: що відомо

Збройні сили Росії у травні зосередили свої сили на Луганській області, 95% території якої вони вже окупували. Наразі основні сили військ агресора кинуть на захоплення обласного центру Луганщини – Сєвєродонецька.

26 травня загарбники зайшли в готель "Мир", що на околицях Сєвєродонецька. Декілька днів окупанти перебували в готелі без особливого просування.

30 травня у Міністерстві оборони повідомили, що ситуація у Сєвєродонецьку дуже складна, однак ЗСУ контролюють її. Повідомлялося, що в місті тривають вуличні бої. Українські воїни намагаються завадити окупантам взяти в оточення угруповання ЗСУ.

Увечері 30 травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіянам вдалося частково прорвати українську оборону Сєвєродонецька. Він розповів, що росіяни змогли просунутись вглиб міста.

31 травня начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що місто все ще українське. Натомість лінія фронту розділила Сєвєродонецьк навпіл. На половині території міста загарбники зуміли зайняти позиції.

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