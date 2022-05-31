Российские военные избегают боевых действий

Для того чтобы не участвовать в боевых действиях в Украине, российские военные соглашаются, чтобы им прострелили ноги. Об этом сообщили 24 каналу источника в спецслужбах.

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Кадровые русские военные под Северодонецком договариваются с кем-то из сослуживцев и во время боевых действий стреляют друг другу в ноги.

В результате полученных травм оккупантов забирают в госпиталь, что, несмотря на травмы, дает шансы выжить. Именно таким образом русские военные избегают боевых действий.

Бои за Северодонецк: что известно

  • Вооруженные силы России в мае сосредоточили свои силы в Луганской области, 95% территории которой они уже оккупировали. Основные силы войск агрессора бросят на захват областного центра Луганщины – Северодонецка.
  • 26 мая захватчики зашли в гостиницу "Мир", что в окрестностях Северодонецка. Несколько дней оккупанты находились в отеле без особого продвижения.
  • 30 мая в Министерстве обороны сообщили, что ситуация в Северодонецке очень сложная, однако ВСУ контролируют ее. Сообщалось, что в городе продолжаются уличные бои. Украинские воины пытаются помешать оккупантам взять в окружение группировку ВСУ.
  • Вечером 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россиянам частично удалось прорвать украинскую оборону Северодонецка. Он рассказал, что россияне смогли продвинуться вглубь города.
  • 31 мая начальник Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сообщил, что город все еще украинский. Линия фронта разделила Северодонецк пополам. На половине территории города захватчики смогли занять позиции.

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