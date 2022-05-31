Российские военные избегают боевых действий

Для того чтобы не участвовать в боевых действиях в Украине, российские военные соглашаются, чтобы им прострелили ноги. Об этом сообщили 24 каналу источника в спецслужбах.

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Кадровые русские военные под Северодонецком договариваются с кем-то из сослуживцев и во время боевых действий стреляют друг другу в ноги.

В результате полученных травм оккупантов забирают в госпиталь, что, несмотря на травмы, дает шансы выжить. Именно таким образом русские военные избегают боевых действий.

Важно. Россия бросает на фронт не только профессиональных военных, но и срочников и принудительно мобилизованных солдат. Часть русских военных отказывается от боевых действий на фоне потерь России. По состоянию на 31 мая в Украине погибли уже 30 500 российских солдат.

Бои за Северодонецк: что известно

Вооруженные силы России в мае сосредоточили свои силы в Луганской области, 95% территории которой они уже оккупировали. Основные силы войск агрессора бросят на захват областного центра Луганщины – Северодонецка.

26 мая захватчики зашли в гостиницу "Мир", что в окрестностях Северодонецка. Несколько дней оккупанты находились в отеле без особого продвижения.

30 мая в Министерстве обороны сообщили, что ситуация в Северодонецке очень сложная, однако ВСУ контролируют ее. Сообщалось, что в городе продолжаются уличные бои. Украинские воины пытаются помешать оккупантам взять в окружение группировку ВСУ.

Вечером 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россиянам частично удалось прорвать украинскую оборону Северодонецка. Он рассказал, что россияне смогли продвинуться вглубь города.

31 мая начальник Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сообщил, что город все еще украинский. Линия фронта разделила Северодонецк пополам. На половине территории города захватчики смогли занять позиции.

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