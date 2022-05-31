Оккупанты сумели прорваться в Северодонецк, но там до сих пор остаются ВСУ, которые дают им отпор. Сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои. Об этом в эфире национального марафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

Неизвестно, сколько жертв в Северодонецке в тех районах, где засели оккупанты, - Гайдай

Кафиры готовят зачистку вокруг Северодонецка

Сейчас в самом городе очень опасно, все простреливается и продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты хотят зачистить территорию вокруг города, для этого подтягивают живую силу и "Солнцепеки".

Сейчас россияне планируют военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка, запускают туда где-то ориентировочно батальон солдат, которые будут проходить по окрестным селам, такие как Боровское или Сиротино, подтягивают технику такого класса как "Солнцепок". Для того чтобы просто выжигать наших военных, ну а там вместе и с гражданским населением, им же все равно,

– рассказал Гайдай.

Могут ли россияне окружить Северодонецк

Поскольку успеха в направлении Золотого, Тошковки или Лисичанского оккупанта нет, Сергей Гайдай считает, что российские захватчики не смогут окружить Северодонецк. В частности, остается возможность ухода в Лисичанск.

Я не думаю, что есть риск окружения, там все равно остается возможность окружения Лисичанска. Само окружение не угрожает. Единственное, что они понемногу все же продвигаются в центр города,

– сказал Гайдай.

Справка. До полномасштабного вторжения России в Украину в Северодонецке проживало около 120 тысяч человек. В настоящее время там осталось около 15 тысяч мирных жителей. Большинство из них не захотели уезжать принципиально.

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На Славянском направлении кафиры проводят штурм в районе Северодонецка и Тошковки. Также враг перегруппируется, чтобы наступать на Лиманском направлении.

Прошедшие сутки на этом же направлении российские захватчики пытались штурмовать Довгенькое , но успеха не имели, поэтому отошли на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении враг проводил боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское и Доломитное. Там кафиры также не имеют успеха, но боевые действия продолжаются до сих пор.

В ночь на 31 мая Россия пустила ракету по Славянску . Таким образом, страна агрессорка убила по меньшей мере еще трех человек, еще шестеро получили ранения. Всего в результате удара пострадала школа и 7 многоэтажек. Сейчас спасатели разбирают завалы, поэтому количество жертв и раненых может быть больше.

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