На Славянском направлении кафиры пытаются удержать занятые рубежи и маршруты снабжения. Также они пытаются создать себе условия для дальнейшего наступления.

Основные усилия россиян на фронте – взятие Северодонецка, враг пробовал продвинуться от Лимана

Захватчики били по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха.

Россияне пытались взять штурмом ряд населенных пунктов

На Славянском направлении кафиры пытались штурмовать Довгенькое, но успеха не имели, поэтому отошли на ранее занятые позиции.

Между тем, на Бахмутском направлении враг проводил боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское и Доломитное. Там кафиры также не имеют успеха, но боевые действия еще продолжаются.

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