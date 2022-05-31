На Славянском направлении кафиры пытаются удержать занятые рубежи и маршруты снабжения. Также они пытаются создать себе условия для дальнейшего наступления.

Основные усилия россиян на фронте – взятие Северодонецка, враг пробовал продвинуться от Лимана

Захватчики били по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха.

Россияне пытались взять штурмом ряд населенных пунктов

На Славянском направлении кафиры пытались штурмовать Довгенькое, но успеха не имели, поэтому отошли на ранее занятые позиции.

Обратите внимание. В настоящее время россияне ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка. Сейчас там ведутся ожесточенные бои.

Между тем, на Бахмутском направлении враг проводил боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское и Доломитное. Там кафиры также не имеют успеха, но боевые действия еще продолжаются.

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