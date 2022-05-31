На Славянском направлении кафиры пытаются удержать занятые рубежи и маршруты снабжения. Также они пытаются создать себе условия для дальнейшего наступления.
Основные усилия россиян на фронте – взятие Северодонецка, враг пробовал продвинуться от Лимана
Захватчики били по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха.
Россияне пытались взять штурмом ряд населенных пунктов
На Славянском направлении кафиры пытались штурмовать Довгенькое, но успеха не имели, поэтому отошли на ранее занятые позиции.
Между тем, на Бахмутском направлении враг проводил боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское и Доломитное. Там кафиры также не имеют успеха, но боевые действия еще продолжаются.
Последние новости с фронта:
- Оккупанты не имеют успеха на Юге, поэтому бьют из авиации и артиллерии. За прошедшие сутки, 30 мая, российские вертолеты Ми-24 дважды нанесли удары по позициям ВСУ. А Николаевщину, в частности населенные пункты, которые находятся в тылу украинских подразделений, враг трижды обстрелял дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган".
- Но оперативное командование "Юг" нанесло оккупантам много потерь на этом направлении . Вчера на тот свет отправились более 70 российских боевиков и около 20 единиц разнообразной техники, в том числе 8 танков.
- Также следует отметить, что контрнаступление наших военных на Юге проходит удачно. ВСУ прогнали кафиров из населенного пункта Николаевка Херсонской области , что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений россиян.
- В тот же день россияне обстреляли Криворожский и Апостоловский районы Днепропетровской области.
- К временно оккупированному острову Змеиный российские захватчики направили десантный катер "Дюгонь" и 2 десантных скоростных катера "Раптор" , чтобы подкрепить там свои подразделения.
- На Донбассе ситуация тяжелая – продолжаются ожесточенные бои. Но наши защитники и защитницы мужественно удерживают оборону. Чтобы продвинуться, враг бредет по гражданской инфраструктуре.