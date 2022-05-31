На Слов’янському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті рубежі та маршрути постачання. Також вони намагаються створити собі умови для подальшого наступу.

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Загарбники гатили по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха.

Росіяни намагалися взяти штурмом низку населених пунктів

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися штурмувати Довгеньке, але успіху не мали, тож відійшли на раніше зайняті позиції.

Зверніть увагу. Наразі росіяни ведуть штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка. Наразі там точаться запеклі бої.

Тим часом на Бахмутському напрямку ворог проводив бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське та Доломітне. Там окупанти також не мають успіху, але бойові дії ще тривають.

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