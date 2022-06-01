Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о том, как прошли сутки в регионе. По его словам, кафиры продолжают разрушать объекты промышленности.

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Россияне ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности.

– отметил Гайдай.

Какие разрушения враг нанес Луганщине

В 18:55 россияне с самолета атаковали объединение "Азот" в Северодонецке. Из-за этого произошел выброс ядовитых веществ. По заводу "Пролетарий" в Лисичанске кафиры вели артиллерийский обстрел. Известно, что повреждения получили несколько помещений.

Справка. На Лисичанском стеклозаводе "Пролетарий" производится листовое полированное стекло для строительных и других предприятий Украины и соседних государств.

Кроме того, российские захватчики цинично обстреливают жилые дома.

в Горном разрушили не менее 6 домов и школу искусств;

во Врубовке – также 6 домов;

в Новоивановке – 5;

в Северодонецке – 4;

в Лисичанске – 3;

в Николаевке – 2.

Что происходило на фронте

Враг штурмовал северные, южные и восточные районы Северодонецка. К сожалению, некоторые оккупационные подразделения преуспели. Теперь они закрепляются в центре города.

Россияне нагло пытаются вытеснить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций возле Белогоровки и Врубовки. Кроме того, в районах Камышевахи и Почечного оккупанты применили штурмовую и армейскую авиацию.

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Последствия российских обстрелов Луганской области / Фото из телеграмм-канала Сергея Гайдая

Успехи ВСУ в Луганской области

В течение 31 мая наши отважные воины отразили 9 вражеских атак. Во время них бойцы уничтожили 2 российских танка, 13 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей.

Путин отдал приказ о конкретных сроках захвата Донбасса

По данным источников 24 канала в спецслужбах, президент России Владимир Путин обязал своих военных полностью захватить Луганскую область до 1 июня. В Донецкой области, где для вражеского войска ситуация сложнее, глава Кремля дал немного больше времени - до 1 июля. То есть от идеи одновременного захвата Донбасса кафиры отказались.

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