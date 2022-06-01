Достаточно спокойно, как сообщают местные областные военные администрации, прошла ночь во многих регионах Украины. На Волыни, в Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, на Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Житомирщине и Полтавщине не было никаких взрывов.

Важно Россияне обстреляли завод "Пролетарий" в Лисичанске, - как прошли сутки 31 мая в Луганской области

Российские "асвободители" не дают людям спокойно жить

На Днепропетровщине ночь прошла без воздушных тревог. Однако кафиры снова обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину, граничащую с Херсонской областью. К счастью, никто не пострадал. Информацию о возможных разрушениях сейчас уточняют.

Ночь в Харькове прошла сравнительно спокойно. На протяжении суток россияне били по разным населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов. Известно о 2 погибших и 5 пострадавших.

В Луганской области сейчас продолжаются сложные и изнурительные бои. Оккупанты штурмовали северные, южные и восточные районы Северодонецка. Также они пробуют закрепиться в центре города.

Россияне продолжают оказывать давление на подразделения ВСУ вблизи Белогоровки и Врубовки. А также применяют штурмовую и армейскую авиацию возле Камышевахи и Почечного.

Вечером российские убийцы из самолета ударили по объединению "Азот": как результат – произошла утечка ядовитых веществ . Кроме того, они обстреляли завод Пролетарий, где повредили несколько помещений. Через сутки известно о двух раненых.

В Донецкой области ситуация тоже напряженная. Известно о 4 убитых и 7 раненых:

Оккупанты всю ночь били из артиллерии по позициям ВСУ вблизи Авдеевки , утром – обстреляли старую часть города и территорию Авдеевского коксохимического завода.

, утром – обстреляли старую часть города и территорию Авдеевского коксохимического завода. Значительные разрушения зафиксировали в поселке Очеретино . Там российские изверги уничтожили из артиллерии Центр безопасности граждан, несколько жилых домов, магазин и повредили ЦНАП.

. Там российские изверги уничтожили из артиллерии Центр безопасности граждан, несколько жилых домов, магазин и повредили ЦНАП. В 5 утра произошел авиаудар по Славянску . Разрушены три частных дома, но обошлось без жертв.

В Николаеве ночь прошла относительно спокойно. А вот в области кафиры утром обстреливали Очаков. Известно о разрушении и повреждении нескольких домов. Одного человека ранило.

Днем и ночью россияне били по Широковской общине. Им удалось уничтожить "серьезные военные цели" – гараж и комбайн . Пострадавших не было. Также продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине: один человек погиб.

На Херсонщине уже почти двое суток нет телефонной связи и интернета. Оккупанты активно продают российские сим-карты и устанавливают собственные точки выдачи. Кроме того, наговаривают, что связь выключили "киевские власти", хотя россияне сами его глушат. Чтобы приобрести "семерку", нужно предоставить свой паспорт.

Трудная ситуация сейчас во временно оккупированных селах, в частности, в Великоалександровской и Калиновской общинах. Там продолжаются тяжелые боевые действия.

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