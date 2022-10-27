Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, имеет ли СБУ какое-либо отношение к "хлопку" и "самоликвидации" коллаборантов на оккупированных территориях.
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Имеет ли ГУР отношение к взрыву на крымском мосту
Малюк подчеркнул, что россияне далеки от реальности. А о том, что произошло на самом деле на Крымском мосту – мы сможем узнать после победы Украины.
Они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я вас уверяю, что это не так,
– подчеркнул чиновник.
Также он отметил, что "на Крымском мосту, пожалуй, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль и имеют то, что имеют". Исполняющий обязанности главы СБУ подчеркнул, что время расставит точки над "і".
По словам Малюка, у россиян еще будет возможность поучиться правильно обращаться с "хлопком".
"Просто мы, украинцы, очень любим хлопок. Даже в моем кабинете он стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что россияне не умеют обращаться с ним правильно? Думаю, у них еще неоднократно будет возможность поучиться этому", – отметил Василий Малюк.
Новые детали задержания экс-главы управления СБУ в Крыму
Служба безопасности Украины располагает неопровержимыми доказательствами, что бывший руководитель Крымского главка СБУ полковник Олег Кулинич работал на Россию.
Малюк рассказал, что Кулинич докладывал в Москву информацию, в частности секретную, о ситуации в Украине и в Службе. Он не стал пока разглашать детали, отметив, что продолжается следствие.
Если не обнаружить этих крыс на борту, то все наши дальнейшие операции по врагу обречены на провал,
– добавил он.
Что известно о задержании Кулинича
- СБУ задержала бывшего начальника спецслужбы в Крыму Олега Кулинича 16 июля. Фигуранта уголовного дела в госизмене президент Владимир Зеленский уволил в марте 2022 года.
- Следователи установили, что он в 2014 году предал военную присягу и перешел на сторону врага, когда россияне захватывали полуостров.
- Более того, предатель вступил на военную службу во враждебную ФСБ, а его действия повредили суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины.
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