Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Василь Малюк розповів, чи має СБУ якесь відношення до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях.

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Чи має ГУР відношення до вибуху на кримському мосту

Малюк наголосив, що росіяни далекі від реальності. А про те, що відбулося насправді на Кримському мосту – ми зможемо дізнатися після перемоги України.

Вони прийшли до того, що до підриву моста нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов і ГУР МО в цілому. Я вас запевняю, що це не так,

– наголосив посадовець.

Також він зазначив, що "на Кримському мосту, мабуть, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль, і мають те, що мають". Виконуючий обов'язки голови СБУ наголосив, що час розставить крапки над "і".

За словами Малюка, росіяни ще матимуть можливість повчитися правильно поводитися з "бавовною".

"Просто ми, українці, дуже любимо бавовну. Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють з нею поводитись правильно? Думаю, у них ще неодноразово буде можливість повчитися цьому", – зазначив Василь Малюк.

Довідка. Зранку 8 жовтня пролунав вибух на Кримському мосту. Внаслідок цього руйнувань зазнало як автомобільне, так і залізничне полотно. Дмітрій Мєдвєдєв назвав підрив Кримського моста "терористичним актом та диверсією".

Нові деталі затримання ексглави управління СБУ у Криму

Служба безпеки України має у своєму розпорядженні неспростовні докази, що колишній керівник Кримського главку СБУ полковник Олег Кулініч працював на Росію.

Малюк розповів, що Кулініч доповідав у Москву інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в Службі. Він не став поки що розголошувати деталі, зазначивши, що триває слідство.

Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал,

– додав він.

Що відомо про затримання Кулініча

СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча 16 липня. Фігуранта кримінальної справи у держзраді президент Володимир Зеленський звільнив у березні 2022 року.

Слідчі встановили, що він у 2014 році зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога, коли росіяни захоплювали півострів.

Ба більше, зрадник вступив на військову службу до ворожої ФСБ, а його дії шкодили суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.

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