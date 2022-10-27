Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Василь Малюк розповів, чи має СБУ якесь відношення до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях.
Читайте також Через проблеми з Кримським мостом ключовим у постачанні росіян став Мелітополь, – розвідка
Чи має ГУР відношення до вибуху на кримському мосту
Малюк наголосив, що росіяни далекі від реальності. А про те, що відбулося насправді на Кримському мосту – ми зможемо дізнатися після перемоги України.
Вони прийшли до того, що до підриву моста нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов і ГУР МО в цілому. Я вас запевняю, що це не так,
– наголосив посадовець.
Також він зазначив, що "на Кримському мосту, мабуть, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль, і мають те, що мають". Виконуючий обов'язки голови СБУ наголосив, що час розставить крапки над "і".
За словами Малюка, росіяни ще матимуть можливість повчитися правильно поводитися з "бавовною".
"Просто ми, українці, дуже любимо бавовну. Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють з нею поводитись правильно? Думаю, у них ще неодноразово буде можливість повчитися цьому", – зазначив Василь Малюк.
Нові деталі затримання ексглави управління СБУ у Криму
Служба безпеки України має у своєму розпорядженні неспростовні докази, що колишній керівник Кримського главку СБУ полковник Олег Кулініч працював на Росію.
Малюк розповів, що Кулініч доповідав у Москву інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в Службі. Він не став поки що розголошувати деталі, зазначивши, що триває слідство.
Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал,
– додав він.
Що відомо про затримання Кулініча
- СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча 16 липня. Фігуранта кримінальної справи у держзраді президент Володимир Зеленський звільнив у березні 2022 року.
- Слідчі встановили, що він у 2014 році зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога, коли росіяни захоплювали півострів.
- Ба більше, зрадник вступив на військову службу до ворожої ФСБ, а його дії шкодили суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.
До теми – Хто підірвав Кримський міст і навіщо це росіянам: відео