Проте біля переходу на мосту залишається велика черга вантажівок, які чекають. Про це повідомили у британській розвідці.
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Мелітополь став ключовим у постачанні росіян
Російські сили, які діють на Півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності Кримського мосту.
Оскільки становище росіян в окупованому Херсоні залишається напруженим, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія зв’язку через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації.
Місто Мелітополь є ключовим вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації,
– зазначили у розвідці Британії.
Вибух на Кримському мосту: що відомо
- Зранку 8 жовтня пролунали потужні вибухи на Кримському мосту. Переправа зазнала серйозних руйнувань.
- Через вибухи на мосту передові підрозділи російських окупаційних сил не отримуватимуть достатньої кількості матеріально-технічного забезпечення. Логістика росіян зруйнована не повністю, але вона працює неефективно.
- У тому, що ремонт вже не допоможе Кримському мосту, переконаний військовий експерт Олег Жданов. Річ у тім, що можуть бути нові вибухи.
- Російський президент Владімір Путін відреагував на вибух на Кримському мосту через дві доби. Він назвав це "терактом" проти цивільної інфраструктури Росії.
- Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв назвав підрив Кримського моста "терористичним актом та диверсією". Окрім того, він почав говорити про "знищення" України.
- У Слідчому комітеті Росії заявили, мовляв, вже розслідували підрив Кримського моста та знайшли причетних. Так, росіяни звинуватили в цьому голову ГУР МО Кирила Буданова.
- Нині на Кримському мосту відбувається ремонт. У мережі показали відповідні кадри.
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