Проте біля переходу на мосту залишається велика черга вантажівок, які чекають. Про це повідомили у британській розвідці.

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Мелітополь став ключовим у постачанні росіян

Російські сили, які діють на Півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності Кримського мосту.

Оскільки становище росіян в окупованому Херсоні залишається напруженим, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія зв’язку через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації.

Місто Мелітополь є ключовим вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації,

– зазначили у розвідці Британії.

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