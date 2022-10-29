Россияне публикуют фото якобы украинской диверсионной лодки, которая могла подойти и что-то взорвать. Однако, если бы это действительно произошло, такого огромного столба дыма не было бы. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Был бы взрыв, "хлопок", как говорится. Столб дыма характерен для долгосрочного горения какого-то крупного объекта – вертолета, корабля, подводной лодки, склада топлива. Но не одной лодки, которая несла на себе 100 – 150 килограммов взрывчатки. Он бы взорвался, и на этом все закончилось,

– объяснил военный эксперт.

Что могло произойти на самом деле

Нарожный отмечает, что на ракетный удар это тоже не похоже. "Туда бы прилетело 400 – 500 килограммов взрывчатки. Это больше похоже на какую-то небольшую диверсионную операцию. Что-то близко подошло к этому кораблю, и он загорелся", – подчеркнул он.

Оккупанты же сообщают об атаке беспилотников. По мнению военного эксперта, это вполне вероятно.

"Если беспилотник зашел и поджег топливо на корабле – таким и был бы эффект. Оно горело бы и шел огромный столб дыма", – отмечает Нарожный.

Более того, предполагают, что в Севастополе могут гореть 4 российских корабля. Однако эту информацию пока не подтвердили.

Скажем, наш какой-то катер вышел на расстояние 50 километров от Одессы и запустил 5 – 10 удаленно управлявшихся диверсионных беспилотников. Пять из них сбили, а остальные – долетели и подожгли свои цели. Да это возможно,

– подчеркивает Нарожный.

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