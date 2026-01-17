Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министерство обороны России.

Что известно об атаке на Россию?

По данным вражеского министерства обороны, над Россией зафиксировали столько беспилотников:

47 – над акваторией Черного моря,

29 – над территорией Белгородской области,

12 – над территорией Курской области,

4 – над территорией Ростовской области,

4 – над территорией Астраханской области,

2 – над территорией Республики Крым,

1 – над акваторией Азовского моря.

По данным оккупантов, их противовоздушная оборона якобы уничтожила и перехватила 99 беспилотников в течение ночи с 23:00 до 07:00 по московскому времени.

Взрывы слышали в Сочи: смотрите видео свидетелей

Россияне говорят, что ночью в Ростовской области отбита воздушная атака в двух районах – Шолоховском и Кашарском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Известно, что во время атаку ограничивали работу такие аэропорты: Краснодар, Саратов и Волгоград.

Какие потери понес враг в последнее время?