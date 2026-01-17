Владимир Путин до сих пор омрачен мыслями о победе России. Однако ситуация на фронте говорит совсем о другом – оккупационная армия не имеет быстрого продвижения ни на одном отрезке.

Кроме этого, страны-союзники Москвы, как и она сама, скоро могут почувствовать последствия политики Дональда Трампа. Президент США провел операцию в Венесуэле, которая поддерживала Россию, и уже не верит словам российского диктатора. В то же время Украине сегодня как никогда нужно мобилизовать все усилия и активно сотрудничать с Европой.

О возможности завершения войны, вызовы для Кремля, политику США по Гренландии и будущее Украины – рассказал аналитик по нацбезопасности США и внешней политики Марк Тот в интервью для 24 Канала.

Реально ли закончить войну в 2026 году?

В какой год мы вступаем? Станет ли он переломным в российской войне против Украины, или скорее будет продолжением того же самого?

Мой главный прогноз на 2026 год такой: уже совершенно очевидно, что мы живем в мире без правил, и это, по моему мнению, повлияет на многие процессы в течение следующих 12 месяцев.

Старые правила исчезли – Путин начал разрушать их в 2022 году, когда вторгся в вашу страну. Китай фактически соглашается с этим и так же стремится отвергнуть эти правила, чтобы иметь возможность угрожать филиппинскому судоходству, окружать Тайвань и посылать Тайбэю (столица Китая в Тайване – 24 Канал) сигнал, что они снова должны стать частью Китая.

И я думаю, что именно в таком мире Украине придется бороться. Сейчас просто не существует традиционных правил, которые смогли бы защитить Украину. И Путин это хорошо понимает. То, как он собирается вести эту борьбу, – и в дальнейшем пытаться действовать на глобальном уровне, а также просто удерживать позиции в Украине до тех пор, пока его экономика и армия не смогут восстановиться.

К сожалению, я не прогнозирую мира в 2026 году. Однако, опять же, моя общая оценка такова: если посмотреть на ситуацию в целом, сегодня мы живем в мире без правил. Мы в очередной раз увидели это на примере Венесуэлы.

В The Sunday Times написали, что в этом году ставки для Путина как никогда высоки. Так насколько уязвима Россия сейчас? Действительно ли у Путина заканчиваются варианты, или он и дальше верит, что время работает на него?

Путин живет в несколько иной реальности. Я думаю, то ли он не хочет смотреть правде в глаза, то ли просто ее не замечает, то ли его генералы ему врут – но он не осознает, что на фронте ситуация фактически застыла. Да, россияне продвигаются, но очень медленно.

Если посмотреть на российскую экономику в целом, особенно на тот двигатель, который питает ее военную машину, то видно, что она приближается к точке стагнации. В 2021 году рост ВВП составлял 5,9%. В 2025 году он снизился до 0,6%. Фактически все замирает. Инфляция остается высокой – около 8%, а процентные ставки достигают 16%.

Сейчас в России наблюдается дефицит рабочей силы, несмотря на то что уровень безработицы является исторически низким. Они не способны развивать собственную экономику. Это видно и из конкретных цифр, только что обнародованных относительно их оборонных расходов. Они почти достигли предела. Рост на 2026 год не предусмотрен – так же как и был в 2025 году.

То есть экономически они в беде, а их самый большой источник валюты для финансирования – нефть. Украина прекрасно справляется с тем, чтобы уменьшить ее поступления на 25%. Они прогнозировали 138 миллиардов долларов от нефти. Теперь получат только 106 миллиардов, поэтому их влияние ограничено.

Путин сталкивается с "мясорубкой", которой является его собственная экономика. Думаю, он сможет пережить это. Я не считаю, что Россия развалится, но не уверен, что он способен расширять войну больше, чем сейчас.

По моему мнению, 2026 год, если он продолжит войну, станет годом ожидания – пока его экономика и нехватка людей не будут преодолены, если, конечно, они вообще способны это преодолеть. Я не уверен.

Могут ли россияне восстать против власти в Кремле?

А насколько реально это давление на Путина? Считаете ли вы, что его действительно беспокоит негативная реакция внутри России?

Путин неоднократно выживал даже тогда, когда в России существовало очевидное сильное противодействие. Мы видели это еще в начале с Евгением Пригожиным, когда он пытался вести свои военизированные группировки из Ростова в Москву и потерпел поражение – скорее всего, Путин устранил его из-за авиакатастрофы. Он пережил это. Если говорить о реальном и серьезном внутреннем восстании, это, видимо, была последняя настоящая возможность.

Сейчас я не думаю, что это произойдет. Путин укрепил свою власть. На мой взгляд, олигархи вынуждены участвовать в этом – хотят они того или нет, а силовики по-прежнему держат все под контролем. Основная проблема в том, что он хочет большего на фронте, но его экономика не выдерживает. Это его самая большая угроза. Диктатуры гибнут тяжело – они не исчезают просто так.

Мы видели это на примере нацистской Германии, и мы видим это сейчас с Путиным, который держится в этой войне, хотя она нанесла ущерб его экономике.

У него есть один последний козырь – исторически российские заимствования ниже, чем у большинства западных стран. Он может выиграть время, особенно если Китай или кто-то другой ему поможет.

Не думаю, что его экономика развалится, но она не сможет расширяться. Он оказался в тупике.

Как Путин опозорился перед Трампом?

Путин пытался обвинить Украину в атаке на его резиденцию. А всего несколько дней назад Трамп заявил, что не верит в это. Каково ваше мнение об этой ситуации и о том, что в конце концов Трамп не поверил словам российского диктатора?

Это большой позор для Путина. Есть старое комедийное шоу в США под названием "Три подыгрывателя", и Путин, его генералы и советники, которые подталкивали его играть в эту игру, все выглядели как персонажи из этого шоу. Они действительно выглядели глупыми.

США, конечно, имеют лучшие разведывательные возможности в мире. У нас более 200 военных спутников. Мы можем отслеживать все и точно определять цель.

С самого начала было понятно, что украинцы не атаковали его резиденцию на Валдае. Он пытается повторить это, как и тогда, когда впервые пытался перехватить Tomahawks – просто думая, что может взять хитростью. Сначала Трамп купился на это и сделал несколько заявлений после того, что он недоволен и зол. Но как только разведка сообщила, что ничего такого не было, все обернулось против Путина.

Тогда Трамп на борту своего самолета заявил: "Мы вам не верим". И Путин выглядит дураком. Россияне пытаются утверждать, что мы просто еще не передали вам нужную информацию, но они не смогут обмануть разведку США. Это ложь. Это всегда была ложь. Поэтому Зеленский правильно поступил, сказав об этом сразу.

Как операция США в Венесуэле повлияет на Россию?

Что ситуация в Венесуэле означает для России? И видите ли вы, что сейчас Москва ослабляет свои позиции в Латинской Америке?

Здесь есть шанс для Запада, ведь Венесуэла была важна не только для России, но и для "Роснефти" – их нефтяной компании, которая могла заключать сделки, чтобы пополнить экономику через сотрудничество с нефтяной индустрией Венесуэлы.

Это не только из-за того, что Китай, покупая около 80% венесуэльской нефти, может получить выгоду, но и из-за таких стран, как Куба, которые, по мнению некоторых, фактически контролируют Венесуэлу. В стране находится около 30 тысяч кубинских солдат, которые поддерживают режим Николаса Мадуро. Сейчас Делси Родригес выполняет функции временного президента. Затем Иран – еще один союзник, и здесь прослеживается закономерность.

США провели операцию в Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро. Иран и Россия остаются союзниками венесуэльского диктатора. Поэтому они жестко осудили действия США и требуют провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

Все они – союзники Путина, которые позволяют ему продолжать войну с Украиной. Кроме того, Иран помогал финансировать партию "Хезболлу" через незаконную наркоторговлю и транспортировку нефти через теневой флот, которая поступала в Ливан.

Многое там начинает разрушаться. Иран и Китай пострадали от этого, пострадали и нефтяные интересы России. Куба тоже может понести потери. Так что из этого безумия могут возникнуть положительные моменты.

Однако главный вопрос остается: как на все это повлиять, ведь сейчас в Венесуэле нет американских войск. Блокады и санкции продолжаются, но если вы хотите изменить ситуацию раз и навсегда, нужен какой-то план, чтобы перейти от того, где мы сейчас, к Венесуэле, которая больше не находится под контролем Китая и России.

Пока этого не видно, и люди на Капитолийском холме вчера говорили, что тоже этого не видят. Мы видим потенциал, но как его реализовать? Трамп должен это прояснить. Время покажет.

А как это может реально повлиять и к каким последствиям привести в контексте российской войны против Украины?

Это потенциально хорошо, потому что доходы России от нефти уже упали на целых 25%. Если взять другие источники дохода – "Роснефть" и "Лукойл" – у них большие контракты в Венесуэле, что еще больше снижает прибыль России. В этом году, вероятно, речь идет о двух войнах: есть борьба на поле боя, которую храбро ведут ваши земляки, и есть экономическая борьба, которую Россия не может выиграть. Они просто держатся на плаву. Это усложняет им задачу, поскольку забирает ключевого партнера.

Прошлый год был не лучшим для Путина. Он проиграл, когда Башар Асад покинул Сирию. Теперь Мадуро оказался в затруднительном положении, а Иран на грани. Еще один ключевой союзник Путина из "оси зла" получает сигналы от Трампа, что, возможно, произойдет с верховным аятоллой Али Хаменеи – что он может проснуться и увидеть, как спецвойска США его задерживают.

Это большой плюс для Украины на поле боя, потому что теперь Путину есть о чем еще беспокоиться. Идут разные процессы. Его глобальная война, и хотя он пытается помешать прогрессу Украины, это ему не удается. Я считаю, что хорошо, если российское влияние в Венесуэле будет устранено.

Некоторые журналисты и эксперты опасаются, что Россия может использовать эту ситуацию для оправдания своих будущих действий, как они обычно делают. Есть ли у вас опасения по этому поводу?

Это ловушка. На первый взгляд, это выглядит как аргумент для оправдания всего. Однако я бы сказал, что если посмотреть на ситуацию в целом, Путин уже оправдывает свои действия. Это ничего не меняет – он уже вторгся в вашу страну. Китай, с другой стороны, уже угрожает Тайваню. Они 6 раз блокировали эту страну с начала войны в Украине разными способами.

Им не нужны оправдания. Они воспримут это как дипломатическую победу и скажут: "Слушайте, Трамп это делает". Но я бы возразил тем, кто считает, что это сигнал для Китая и России. Нет, это не так, потому что они уже действуют так, будто этот сигнал существует с 24 февраля 2022 года.

Люди должны обращать внимание на действия, а не на слова. Действия Китая и России свидетельствуют, что им все равно. Хорошо, что Трамп дал им пиар-победу, но это не остановило их в начале и не остановит в дальнейшем.

К каким ужасным последствиям может привести желание Трампа по Гренландии?

Премьер-министр Дании считает, что Трамп серьезно относится к ситуации с Гренландией. Является ли это стратегической угрозой для страны и как это может повлиять, возможно, даже на европейских союзников США?

Гренландия жизненно важна для безопасности США. Я не согласен. Военный захват Гренландии исключен. Это не то, чем США должны заниматься, особенно учитывая, что Гренландия принадлежит другому союзнику по НАТО. Это не должно подвергаться сомнениям.

Однако глобальное потепление открывает северный морской путь, появляются новые риски, особенно в контексте арктических исследований, что делает эти северные проходы более опасными для США, которые должны быть способны их защищать. Только Трамп знает это наверняка, но я считаю, что многое из этого – преувеличение.

На фоне заявлений Трампа Европа усиливает свое влияние в Гренландии, отправляя туда свои войска. Между тем в Белом доме заявили, что это не изменит планов Трампа.

Он склонен создавать давление, чтобы иметь рычаги влияния в переговорах. Он пытается заключить подобное соглашение, как у нас с другими странами, где мы помогали бы защищать Гренландию на договорной основе, что дало бы нам дополнительные права, но без прав собственности.

Но это также имеет реальное влияние, потому что президент Зеленский встречался в Париже с десятками других европейских лидеров, чтобы обсудить соглашение о коллективной безопасности. И вот Трамп, опираясь на комментарии премьер-министра Дании Метте Фредериксена, разрушает еще одну коллективную структуру НАТО, угрожая ее территории.

Есть ловушка, которая, по моему мнению, не играет на пользу имиджу Трампа, и ему нужно понять, что если он хочет, чтобы мирный план продвигался, если он хочет получить эти гарантии безопасности, чтобы Украина могла двигаться вперед и, возможно, заставить Путина их подписать, то все сводится к гарантиям безопасности. И эти гарантии работают только при условии коллективной обороны.

Итак, он не может выступать за коллективную оборону Европы с одной стороны, а потом подрывать эту коллективную оборону, пытаясь лишить Гренландию суверенитета от Дании. Это не имеет смысла. Но, по моему мнению, дело в рычаге давления. Он прав, делая это на геостратегическом уровне. Гренландия важна, но он ошибается в том, как делает это.

Какие гарантии безопасности будут для Украины наилучшими?

Вы упомянули встречу в Париже с европейскими лидерами, президентом Украины и вашим спецпосланником. Ожидаете ли реальных результатов – гарантий безопасности для Украины или размещения западных войск после прекращения огня?

Учитывая действия Трампа по Гренландии, я считаю, что особенно важно, чтобы Украина воспринимала эти переговоры о гарантиях безопасности так: Европа, что вы реально собираетесь делать для нас? Недостаточно просто ссылаться на Будапештский меморандум или Минские договоренности и говорить, что предоставляете гарантии безопасности – они должны иметь существенную основу.

На мой взгляд, это означает европейские войска в Украине. Нужен барьер вдоль демилитаризованной зоны. Они не могут находиться за границей, потому что, если эти гарантии безопасности существуют, а силы находятся в других странах, сколько времени им понадобится, чтобы отреагировать? Какой ответ они смогут дать на любые будущие действия России, например, на вторжение в вашу страну? И какая политическая борьба для этого нужна?

Если США в конечном итоге поддержат все это, одобрил ли Сенат уже что-то из этого? Есть ли серая зона, которую Сенат еще не утвердил, и президент США мог бы сказать: "Мы этого не делаем"? Поэтому Украина, и особенно Зеленский, должны сказать, что если НАТО не является основой этого, то Европа должна быть основой.

Я считаю, что это должно включать войска на земле. Также нужна Коалиция желающих, которые будут помогать патрулировать небо Украины. Европе следует думать о собственных спутниковых возможностях для контроля российской деятельности. Сейчас они зависят от спутников США, и имеют только 2 собственные. Этого недостаточно, чтобы выявлять угрозы, ведь российские войска могут перемещаться.

На месте Зеленского я бы прямо сказал Европе, что нам нужны реальные, ощутимые гарантии. Это не может быть красивая, но пустая сделка. Украина не может позволить себе третьи "гарантии безопасности", которые не сработали после Будапешта и Минска. И это мой самый большой страх, что вместо действенных решений мы снова получим что-то формальное и неэффективное.