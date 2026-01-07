Сейчас нет признаков, что Владимир Путин планирует ставить на паузу боевые действия, поэтому, вероятно 2026 год станет еще одним годом войны. В достижении мира Украина делает ставку на то, что у России закончатся деньги, чтобы ее финансировать, тогда как Россия надеется на нехватку личного состава в ВСУ, что заставит Украину сдаться.

Журналист и военнослужащий ВСУ Павел Казарин в интервью 24 Каналу рассказал, что разговоры о границах 1991 года остались болтовней в 2022 году, и сейчас перед Украиной прежде всего стоят другие цели. Больше о завершении войны и мобилизации – читайте далее в материале.

Кстати "Мы приближаемся к развязке": большой прогноз историка Ярослава Грицака для Украины на 2026 год

О проблемах с мобилизацией и ажиотаже в Буковеле

Хочется услышать вашу реакцию и мнение на курортный коллапс в Буковеле. Люди пишут, что в отелях не хватает мест на завтрак, а иногда даже не хватает еды. К подъемникам огромные очереди. Но в ТЦК и рекрутинговых центрах таких очередей нет. Что вы лично и ваши собратья чувствуете, когда видите такие кадры? Почему, по вашему мнению, работники ТЦК, например, не вручают повестки в Буковеле, не ходят с предложением вступать добровольцами в ряды ВСУ?

Я бы все же отделял эти две истории, потому что с одной стороны, у нас действительно есть проблемы с рекрутингом и мобилизацией, а с другой – все то, что мы видим в Буковеле с очередями это история о закрытых границах. На любой войне всегда больше мужчин в тылу, чем в армии. Такая аксиома существовала как во время Первой мировой, так и во время Второй мировой войны, и существует сейчас.

Поэтому я не удивлен, что в условиях закрытых границ, люди будут удовлетворять свой спрос на отпуска внутри страны. То есть те, кто имеют деньги, поедут зимой в Буковель, а те, кто хотят моря, – поедут летом в Одессу.

Я не удивлен. Внутренний туризм набирает популярности еще со времен COVID-19, когда впервые были закрыты границы. Тогда люди открывали для себя страну. В этом нет ничего удивительного. Почему люди, которые стремятся к отдыху, не конвертируются в военнослужащих Вооруженных Сил? Это не очень связанные между собой вопросы.

Есть проблема мобилизации, людей в армии не хватает, об этом постоянно говорят, что тогда с этим делать?

Это отдельный вопрос, который никоим образом не подвязан под толпы в Буковеле. С мобилизацией у нас действительно есть огромные проблемы. Прежде всего они связаны с тем, что первые лица государства, в частности президент, полностью игнорируют эту тему и стараются ее не касаться, потому что тема мобилизации рейтингово не популярна.

Если бы президент занимался этой темой, то вспоминал бы о ней во время своих обращений. В частности, когда на военнослужащих ТЦК совершают нападения уклонисты. Эта тема звучала бы не только от самих военных, но и от первых лиц государства. Мы бы наконец увидели централизованную политику, повышения наказания людей, которые пренебрегают своим конституционным долгом. И, возможно, не было бы необходимости в так называемой бусификации.

Полное интервью с Павлом Казариным: смотрите видео

Сегодня бусификация происходит только потому, что люди, которые получают повестки в установленный способ, в частности через Укрпочту, просто выбрасывают их в мусорник и не имеют за это ощутимого наказания.

Почему же такое непопулярное решение никто не принимает, в частности президент, как вы говорите, не говорит об этом в вечернем обращении? Свидетельствует ли это о том, что Владимир Зеленский готовится к выборам?

У центральной власти до сих пор есть соблазн вести полномасштабную войну в формации 2 – 3 месяца. И каждый раз думать о том, что если не сегодня, то через полгода все закончится, мы зайдем в какой-то электоральный цикл, а поэтому можем не обращать внимание на темы, которые являются непопулярными и могут обвалить рейтинг. Думаю, прежде всего дело в этом.

Поэтому наиболее непопулярную на сегодня тему в стране, то есть мобилизацию, вынуждены тянуть на себе военные. Они вынуждены самостоятельно искать людей на улицах, доставлять их в территориальные центры комплектования. Этим не хотят заниматься ни органы местной власти, ни органы центральной власти. Самую непопулярную тему спустили на военных. Почему? Наверное, потому что военных никому не жалко.

Тогда хочется понимать, какая же реальная ситуация. Верите ли вы в то, что 2 – 3 месяца и война закончится? В то, что будут переговоры?

Война закончится только в тот момент, когда Владимир Путин решит, что не может дальше вести войну, ведь она разрушает всю архитектуру власти внутри России. Однако сейчас такого не происходит. Более того, Путин не планирует ставить войну на паузу. Скорее всего, новый год будет годом войны, как и 2025.

Если Украина ведет войну надеясь, что у России закончатся деньги на войну, то Кремль – на то, что у украинских Сил обороны закончатся солдаты. И если не обращать внимания на тему мобилизации, то прогноз нашего врага может сбыться.

Чего ожидать от назначений Зеленского?

Различные волонтеры, общественные деятели, военные говорят, что если мы в этом году не изменимся, не поставим все на реформы в армии, то действительно можем проиграть. Возможно, как раз кадровые перестановки в ГУР, СВР, СБУ, Минобороны могут повлиять на ситуацию на фронте? Какие реформы в первую очередь нужны?

На ситуацию на фронте влияет архитектура, которая построена внутри Вооруженных Сил Украины. То есть главнокомандующий, генеральный штаб, Министерство обороны и все, что подчиняется этой вертикали. Президент объявил, что пока не собирается менять главнокомандующего ВСУ. Поэтому, если и ждать каких-то изменений, то только по линии Министерства обороны.

Возможно, будет цифровизация учета, на что все надеются, потому что армия до сих пор остается на "бумажным царством". То есть могут измениться административные процессы, которые связаны, с учетом, списанием и всем, что касается именно ответственности Министерства обороны. Но все, что связано с Вооруженными Силами, завязано только на главнокомандующего, который, настолько я понимаю, вполне устраивает президента Украины.

Новоназначенный руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов уже работает на переговорах в Париже. По вашему мнению, может ли назначение военного в Офис Президента означать, что война скоро закончится, или, наоборот, война надолго?

Думаю, это не означает ни первого, ни второго. Просто раньше в архитектуре Офиса Президента переговорный трек вел Андрей Ермак. После того как его наконец отправили в отставку, переговорный трек должен был кто-то возглавить. Думаю, президент основывался именно на этом критерии, выбирая преемника Андрея Ермака.

То есть, условно говоря, если были два фаворита, например, министр цифровизации Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов, то президент выбирал между тем, кто из этих двух людей лучше справится с переговорным треком. Понятно, что это Кирилл Буданов, у которого были собственные контакты со всеми заинтересованными сторонами еще во времена господства в Офисе Президента Андрея Ермака.

Больше об этом "Большая перезагрузка": все о новых назначениях Зеленского

Сейчас мне как военному только остается надеяться, что Михаил Федоров на посту министра обороны сможет привести в порядок хаос, который ему достался в наследство даже не от Алексея Резникова или Рустема Умерова, а от последних 50 лет инерционного существования Министерства обороны, которое унаследовало все худшее от советских времен во многих сферах. Если новый министр сможет немного навести порядок, то, по моему мнению, он уже будет заслуживать памятник.

Как вы оцениваете отставку Василия Малюка с должности руководителя СБУ, а также кадровые перестановки в СБУ и ГУР?

Никак не оцениваю, потому что у меня нет понимания, что повлекло кадровую ротацию СБУ. Я не понимаю природы этой кадровой ротации и мотивов, которыми руководствовался президент, когда принимал решение, что руководителем СБУ должен быть не Василий Малюк, а кто-то другой. Если кто-то мне объяснит, буду благодарен.

О темпах продвижения россиян на фронте

Аналитики DeepState подсчитали, что Россия в течение 2025 года захватила 4336 квадратных километров украинской территории. Это плюс-минус площадь пяти городов, таких как Киев. По вашему мнению, это много или мало? Вообще стоит ли такими категориями говорить? Может ли Путин воплотить свое желание и захватить в этом году Донбасс? Или на что еще он может нацелиться?

С нашей стороны будет максимально безответственно измерять потерянные территории "киевами". Ведь если вы посмотрите на карту Украины, то поймете, что у нас страна не состоит только из столиц. В сутки мы теряем около 10 квадратных километров, но у людей достаточно ложное представление о масштабах того, что сегодня происходит на фронте.

Гораздо важнее напомнить зрителям, что за последний год мы потеряли примерно 1% территории Украины, чтобы люди не впадали в панику и не формировалось ложное ощущение неотвратимой катастрофы от хода событий в течение 2025 года. Потому что несмотря на все заявления и усилия России, которые она бросает на захват украинских земель, все, чего она смогла добиться, это оккупация 1% украинской территории в течение прошлого года.

Более того, течение 2025 года мы потеряли 10% территории Донецкой области. Ощутимо, но под украинским контролем до сих пор остается 20% Донетчины. Даже если темпы продвижения россиян будут такие же, как в 2025 году, на захват остатков Донецкой области у России уйдет два года.

Поэтому не измеряем потерянное Киевом для того, чтобы не создавать у нашего зрителя ощущение того, что Россия смогла добиться больше, чем она на самом деле добилась на поле боя, чтобы не обесценивать усилия украинских военных. Потому что на самом деле темпы продвижения россиян минимальны, по сравнению с теми усилиями, которые Кремль бросает на захват территории нашей страны.

Как решить проблему с мобилизацией?

Что нужно реформировать, чтобы этот год устоять? Что надо изменить в первую очередь?

Систему мобилизации, ведь сегодня самый большой дефицит Вооруженных Сил – люди. В этой сфере надо наводить порядок. Мы должны понимать, что уже не будет никакой добровольной мобилизации. Всегда в начале войны стоят очереди в военкоматы, а потом государству приходится искать людей для Вооруженных Сил.

Во-первых, нужно увеличивать наказание для тех людей, которые выбрасывают повестки. Во-вторых, наводить порядок с учетом. В-третьих, нужно заменить низовое принуждение на слепое государственное принуждение. Если человек будет понимать, что выбрасывание повестки в мусорку обойдется в цену, которую он не готов оплатить, то получив повестку, человек сам пойдет в ТЦК, и никто на улицах бусифицировать не будет.

Мне кажется, что когда государство поймет, что на пятый год войны нужно иногда делать непопулярные вещи, которые могут снижать рейтинг, а не повышать его, тогда появится шанс, что в этой важной для страны теме наконец начнет происходить какое-то наведение порядка. Поскольку то, что происходит сейчас, это максимально безответственное поведение всей вертикали власти, начиная от президента и заканчивая органами исполнительной власти.

Генштаб опровергает информацию о возвращении военных после СЗЧ исключительно в штурмовые части, но журналисты и военные пишут о том, что все же бригадам дают приказ, что после СЗЧ – только штурмовики. Как вы относитесь к такому решению относитесь, если это правда?

До сих пор не знаю правда или нет, потому что на своем уровне не сталкивался. У нас за весь 2025 год был только один случай СЗЧ. Мне кажется, что очень часто люди используют СЗЧ как инструмент перевода в части, где служат их друзья или они доверяют командиру.

Если же действительно восстановление после СВЧ может быть только в штурмовых бригадах, то я не думаю, что этот механизм увеличит количество возвращений из СВЧ. Но повторяю, я не владею информацией настолько, чтобы выступать экспертом на эту тему.

Может ли война завершиться в 2026 году?

Если возвращаться к ситуации на фронте, по вашему мнению, действительно ли мы можем дожать в этом году Россию? Что нужно сделать, чтобы победить Россию? Возможно, это касается технологий? Поскольку вы работаете с беспилотниками – какие самые большие потребности?

Что вы имеете в виду, когда говорите "победить Россию"?

Границы 1991 года, но реально ли вообще говорить о такой победе сейчас?

Забудьте о границах 1991 года. Все эти побасенки остались в 2022 году.

Тогда о чем мы можем говорить? Границы 2022 года? Потому что от нашей власти звучали мысли о границах 1991, поэтому общество тоже до конца не понимает, что будет считаться победой. Возможно, подписания мирного соглашения? По вашему мнению, это победа уже?

Тех, кто говорит о границе 1991 года, я приглашаю в ряды Вооруженных Сил для того, чтобы вместе выходить на границу 1991 года. Для нашей страны, по моему мнению, победа – это сохранение государственности и суверенитета и прекращение огня с гарантией того, что боевые действия не возобновятся.

Думаю, это является сценарием победы, учитывая масштабы нашей страны и страны-агрессора. Как можно добиться этого? Очень просто. Если коэффициент ресурсов, которые тратятся на войну, будет в нашу пользу. Если, условно говоря, для того, чтобы убить одного украинского военного, Россия будет тратить от 10 до 12 своих военных.

То есть если коэффициент потерь будет не 1 к 3, а 1 к 7, к 10, к 12, то ход войны с такими коэффициентами рано или поздно может привести к тому, что российские ресурсы закончатся раньше, чем украинские.

Тогда сразу уточните, какой у нас коэффициент сейчас.

Я могу только базироваться на оценках, которые звучали в прессе от людей, которые служат в Третьем армейском корпусе. Единственный сценарий, в рамках которого Россия будет склоняться к прекращению огня, это когда российские расходы на войну будут гораздо больше наших и коэффициент потерь будет ощутимо бить по российской демографической политике и желанию россиян присоединяться к армии.

А также в пределах какого, условно говоря, мы можем гарантировать, что в 2026 году мы не приблизимся к точке коллапса ни по укомплектованности Вооруженных Сил, ни по эффективности использования ресурсов, которые имеет украинская армия.

Экономическая ситуация в России сейчас неутешительная, поэтому здесь хочется понимать, действительно ли можно дожать ее экономически, и тогда Путин откажется от своей дальнейшей агрессивной войны. Или вы в это не верите?

Теоретически, мы можем представить ситуацию, когда продолжение боевых действий для российского руководства будет означать риски такого масштаба, что не факт, что оно решит дальше вести ту фазу активных действий, которая продолжается сейчас. Но я не знаю, можем ли мы достичь этого сценария именно в 2026 году. Возможно, для этого нужно больше времени.

Я сторонник того, что нам всем надо избавиться от иллюзии, что эта война закончится за месяц, два или полгода. Мы бежим марафон, и чем раньше мы это поймем, тем лучше.

Если коротко подытожить, то быстрого мира не стоит ожидать?

Быстрого мира не будет.