В столице ночью 20 января прогремели взрывы. Что об этом известно, собрал 24 Канал.

В столице громко: что известно об атаке на Киев 20 января?

В Киеве прогремели взрывы ближе к 2 ночи. Воздушную тревогу объявили в 01:30. Ранее Воздушные силы сообщали о движении ряда беспилотников в направлении столицы.

А с 2 ночи российская армия применила баллистическое вооружение. Как писали мониторы, ракеты летели из Брянской области. И в столице из-за них раздавались громкие взрывы.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Где еще слышали взрывы во время этой же атаки?