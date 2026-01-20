Ударные дроны врага пытаются нанести вред этим городам. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Смотрите также Воздушная тревога распространяется областями, есть угроза для Киева: российские "Шахеды" атакуют Украину

В Днепре и Запорожье громко: что известно об атаке 20 января?

В Днепре раздавались взрывы после полуночи 20 января несколько раз. Воздушную тревогу объявили еще за прошедшие сутки после 21 часа. Воздушные силы сообщали о движении ряда БпЛА в направлении города, и о пребывании дронов непосредственно над Днепром.

В это же время под ударами БпЛА находилась и Запорожская область. В ОВА несколько раз писали о дронах над городом и угрозу для разных районов областного центра Запорожья. Местные несколько раз слышали взрывы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще слышали взрывы во время этой же атаки?