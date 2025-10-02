Первые подразделения 98-й дивизии уже прибыли на юг Украины из района Часового Яра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Российские войска продвинулись в Донецкой области и Запорожье, – ISW

Зачем Россия перебрасывает войска на юг?

Геолокационные материалы подтверждают их участие в боях на Херсонщине. Это первый случай, когда подразделения этой дивизии были зафиксированы за пределами Краматорского направления, где они действовали почти непрерывно с апреля 2023 года.

Вместе с тем, по состоянию на 1 октября часть подразделений дивизии все еще продолжала действовать у Часового Яра, что свидетельствует о постепенном характере передислокации. Существует вероятность, что дивизия разделена между несколькими участками фронта, а будет ли она полностью переброшена на Херсонское направление, пока неизвестно.

Причины такого маневра тоже остаются не до конца понятными. Эксперты предполагают, что российское командование может пытаться вывести 98-ю дивизию на относительно спокойный участок фронта, чтобы дать ей время для восстановления после длительных боев.

Аналитики ISW напоминают, что в последнее время зафиксирована ротация российских сил с Херсонщины и Сумщины на Донетчину, в частности под Константиновку и Покровск. Среди передислоцированных есть и элитные подразделения – десантники и морская пехота. Это свидетельствует о том, что главный акцент российских наступательных действий осенью 2025 года, вероятно, сосредоточится именно в Донецкой области, а не на южном направлении.

В ОСУВ "Днепр" говорили о массовой переброске войск на Донецкое направление