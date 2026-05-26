Об этом в интервью 24 Каналу отметил историк, председатель Украинского института национальной памяти, военный Александр Алферов, добавив, что это произошло в момент, когда глава Кремля объявил в России частичную мобилизацию, а впоследствии враг начал обстреливать в Украине гражданскую инфраструктуру.

Путин в ловушке: в чем кроется наибольшая опасность?

Атакуя гражданские объекты, как подчеркнул историк, диктаторы начинают воевать против народа. Этим Путин повторяет судьбу многих других тиранов.

Сейчас он из тупика выйти не сможет. Мне жаль, что Пригожин не добил эту систему, весь мир этот момент прозевал. Путин загнан, он бункерный, он тройной. Самое опасное в этой ситуации то, что он старый человек, который единолично решает, что будет делать. Предохранителей уже нет,

– объяснил Алферов.

Председатель Украинского института нацпамяти заметил на том, что общее между диктаторами из разных уголков мира, которые были загнаны в тупик, есть помпезность, которая идет рядом с большими трагедиями. Говорится о помпезности подачи истории, трактовок определенных событий, возвеличивание, попытка напоследок создать синергию вроде бы неожиданных союзников.

"Например, сегодняшняя русская православная церковь является абсолютной подножкой для Путина. Это попытка объединить сакральное с гражданским. Общим является также абсолютное закрывание от внешнего мира. Путин не хочет знать, что там происходит", – убежден историк.

Он добавил, что это присуще для азиатских тираний. Там диктаторы считают себя небожителями, где государство – это идол, правитель – священное существо, а все остальные – рабы.

Путин – человек системы, в ней он с рождения

Историк считает, что российский диктатор допустил много ошибок, но главная в том, что он не увидел рядом с собой оружие, не сделал то, чем бы завершил эту войну.

"Сам Путин – это и есть огромная ошибка. Он родился в системе ошибки, он внук ленинских поваров. Это человек системы. Так, сначала он лишь подносил Собчаку, а потом открывал дверь с ноги. Человек лицемерный, создан для того, чтобы жить у власти. Когда он начал говорить о "мочить в сортирах", я понял что он низкий по моральным качествам", – подытожил Алферов.

Глава Кремля теряет силу

Напомним, ранее политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко выразил убеждение, что российский диктатор все слабеет. По его мнению, кремлевские элиты при определенных обстоятельствах могут прийти к выводу, что Путин им вредит и начать продвигать нового человека, который заменил бы его. Подтолкнуть к таким действиям может ухудшение ситуации в российской экономике и усиление ударов по российским городам, что уже создает обострение среди россиян.

А вот командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко уверен, что шансов умереть от старости у Путина нет. По его словам, россияне все меньше будут одобрять боевые действия в Украине, если в России будет принудительная мобилизация. Военный убежден, что Путин будет устранен своими же людьми, именно они впоследствии объявят его виновником во всех бедах.