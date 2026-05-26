Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив історик, голова Українського інституту національної пам'яті, військовий Олександр Алфьоров, додавши, що це сталося в мить, коли очільник Кремля оголосив в Росії часткову мобілізацію, а згодом ворог почав обстрілювати в Україні цивільну інфраструктуру.

Атакуючи цивільні об'єкти, як підкреслив історик, диктатори починають воювати проти народу. Цим Путін повторює долю багатьох інших тиранів.

Зараз він з глухого кута вийти не зможе. Мені шкода, що Пригожин не добив цю систему, увесь світ цю мить проґавив. Путін загнаний, він бункерний, він потрійний. Найнебезпечніше в цій ситуації те, що він стара людина, яка одноосібно вирішує, що робитиме. Запобіжників вже немає,

– пояснив Алфьоров.

Голова Українського інституту нацпам'яті зауважив на тому, що спільне між диктаторами з різних куточків світу, які були загнані у глухий кут, є помпезність, яка йде поруч з великими трагедіями. Мовиться про помпезність подачі історії, трактувань певних подій, возвеличування, спроба наостанок створити синергію начебто несподіваних союзників.

"Наприклад, сьогоднішня російська православна церква є абсолютною підніжкою для Путіна. Це спроба об'єднати сакральне з цивільним. Спільним є також абсолютне закривання від зовнішнього світу. Путін не хоче знати, що там відбувається", – переконаний історик.

Він додав, що це притаманно для азійських тираній. Там диктатори вважають себе небожителями, де держава – це ідол, правитель – священна істота, а всі інші – раби.

Путін – людина системи, в ній він з народження

Історик вважає, що російський диктатор допустився багатьох помилок, але головна в тому, що він не побачив поруч з собою зброю, не зробив те, чим би завершив цю війну.

"Сам Путін – це і є величезна помилка. Він народився в системі помилки, він онук ленінських кухарів. Це людина системи. Так, спочатку він лише підносив Собчаку, а потім відкривав двері з ноги. Людина лицемірна, створена для того, аби жити при владі. Коли він почав говорити про "мочити в сортирах", я зрозумів що він низький за моральними якостями", – підсумував Алфьоров.

Очільник Кремля втрачає силу

Нагадаємо, раніше політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко висловив переконання, що російський диктатор дедалі слабшає. На його думку, кремлівські еліти за певних обставин можуть дійти висновку, що Путін їм шкодить та почати просувати нову людину, яка замінила б його. Підштовхнути до таких дій може погіршення ситуації в російській економіці та посилення ударів по російських містах, що вже створює загострення серед росіян.

А от командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко впевнений, що шансів померти від старості в Путіна нема. З його слів, росіяни все менше схвалюватимуть бойові дії в Україні, якщо в Росії буде примусова мобілізація. Військовий переконаний, що Путін буде усунений своїми ж людьми, саме вони згодом оголосять його винуватцем у всіх бідах.