Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова ситуация на линии соприкосновения?
Самые активные бои продолжаются на Покровском и Александровском направлениях, где враг несет значительные потери. Общие потери россиян за сутки – более 1 100 человек, 8 танков, 37 бронемашин, 23 артсистемы и 235 беспилотников.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было шесть боевых столкновений. Россияне активно обстреливали наши позиции - 173 раза, из них семь из систем залпового огня. Также враг нанес девять авиаударов и сбросил 25 управляемых бомб. Продвижение противника не отмечено - украинские силы удерживают позиции.
На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал одиннадцать раз в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки. Все штурмы отбиты, линия фронта остается стабильной.
На Купянском направлении российские войска восемь раз пытались продвинуться вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг семь раз штурмовал украинские позиции возле Копанок, Торского, Дробышево, Колодезей и Шандриголово.
На Славянском направлении украинские воины отбили девять атак вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григорьевки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.
На Краматорском направлении противник дважды пытался атаковать вблизи Ступочек.
На Константиновском направлении россияне совершили 22 атаки в районах Александро-Шультино, Торецка, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.
На Покровском направлении было 76 боевых столкновений. Враг атаковал в районах Владимировка, Шахово, Дорожное, Новоэкономическое, Родинское, Мирноград, Лысовка, Удачное, Дачное и др. Силы обороны сдерживают массированный натиск.
На Александровском направлении враг 26 раз пытался прорвать нашу оборону вблизи Александрограда, Вороного, Калиновского, Новогригорьевки, Ольговского и др.
На Гуляйпольском направлении россияне наступательных действий не проводили.
На Ореховском направлении было 20 атак врага вблизи Плавней, Приморского, Щербаков, Каменского, Степного, Новоандреевки.
На Приднепровском направлении одна попытка врага приблизиться к позициям ВСУ возле Антоновского моста завершилась неудачей.
На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных действий нет.
Что известно о ситуации на фронте?
По данным аналитиков ISW, ВСУ продвинулись на 3 направлениях на Харьковщине, а россияне – на одном. Также украинские военные имели успех на Северском направлении.
Также американские аналитики отметили, что враг впервые с конца лета 2025 года совершил значительный механизированный штурм на Запорожье.
В DeepState подчеркнули, что оккупационные войска имеют продвижение возле 3 населенных пунктов. "Враг продвинулся вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского", – написали специалисты.