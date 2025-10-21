Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне в Покровске, на Днепропетровщине – новый прорыв: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Самые активные бои продолжаются на Покровском и Александровском направлениях, где враг несет значительные потери. Общие потери россиян за сутки – более 1 100 человек, 8 танков, 37 бронемашин, 23 артсистемы и 235 беспилотников.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было шесть боевых столкновений. Россияне активно обстреливали наши позиции - 173 раза, из них семь из систем залпового огня. Также враг нанес девять авиаударов и сбросил 25 управляемых бомб. Продвижение противника не отмечено - украинские силы удерживают позиции.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал одиннадцать раз в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки. Все штурмы отбиты, линия фронта остается стабильной.

На Купянском направлении российские войска восемь раз пытались продвинуться вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг семь раз штурмовал украинские позиции возле Копанок, Торского, Дробышево, Колодезей и Шандриголово.

На Славянском направлении украинские воины отбили девять атак вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григорьевки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении противник дважды пытался атаковать вблизи Ступочек.

На Константиновском направлении россияне совершили 22 атаки в районах Александро-Шультино, Торецка, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.

На Покровском направлении было 76 боевых столкновений. Враг атаковал в районах Владимировка, Шахово, Дорожное, Новоэкономическое, Родинское, Мирноград, Лысовка, Удачное, Дачное и др. Силы обороны сдерживают массированный натиск.

Враг давит на Покровском направлении: смотрите на карте DeepState

На Александровском направлении враг 26 раз пытался прорвать нашу оборону вблизи Александрограда, Вороного, Калиновского, Новогригорьевки, Ольговского и др.

На Гуляйпольском направлении россияне наступательных действий не проводили.

На Ореховском направлении было 20 атак врага вблизи Плавней, Приморского, Щербаков, Каменского, Степного, Новоандреевки.

Оккупанты атакуют, но безрезультатно: смотрите на карте

На Приднепровском направлении одна попытка врага приблизиться к позициям ВСУ возле Антоновского моста завершилась неудачей.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных действий нет.

Что известно о ситуации на фронте?