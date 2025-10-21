Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что высокая влажность очень влияет на видимость. Получить "картинку" с поля боя становится значительно сложнее.

Погода играет на руку врагу

Пасмурная погода, когда еще есть листья на деревьях, за которыми можно спрятаться, является оптимальной для штурмов небольшими группами, для захода в наши тылы. Но подразделения Сил обороны справляются с такой тактикой. Больше привлечена пехотная составляющая.

Понятно, что артиллерия, минометы, которые могут бить по определенным координатам, также являются эффективными. К сожалению, до конца октября будет сохраняться лучшая погода для врага. Ведь оккупанты наступают, им нужно прятаться в деревьях, кустах.

Но с другой стороны, они также не могут применять дроны. Здесь возможности выровнялись. Известно, что Силы обороны отбивают штурмы, уничтожают диверсантов и берут в плен наших врагов.

К каким действиям прибегает Украина?

Постепенно мы начинаем стабилизировать линию фронта. Это удалось на Сумском, Добропольском направлениях. На других сохраняется продвижение врага, в частности на границе Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

"Максимальные силы Россия концентрирует в Донецкой области и Запорожье. Но больших достижений за все это время нет. Главный план врага по выходу к ключевой агломерации – Константиновка – Дружковка – Славянск – Краматорск – не сработал", – подчеркнул Сергей Кузан.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

Врагу не удалось пройти основные рубежи нашей обороны. Так можно сказать о Купянске, Часов Яр, Покровске. Несмотря на незначительное продвижение, эти города находятся под нашим контролем.

Врагу не удалось подойти к нашей ключевой агломерации. К сожалению, эти города страдают от постоянных обстрелов, оккупанты обстреливают логистические пути, хотят взять их под огневой контроль. Поэтому ситуация очень сложная и изнурительная на всей линии фронта, но существенных успехов Россия так и не получила.

Что происходит на разных участках фронта?