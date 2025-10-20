Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что в течение предыдущих месяцев противник привлекал большое количество своих дронов, авиации и КАБов для ударов по украинским позициям.

Какова ситуация на Купянском направлении?

Российские войска, атакуя позиции СОУ и бросая для этого максимум своих средств, стремились уничтожить позиции украинских защитников и просочиться в центр Купянска. Военнослужащий отметил, что на определенный период ситуацию удалось стабилизировать.

"Наши подразделения сдерживали врага, но он продавливал наши позиции, используя различные средства и методы. Они привлекали дроны, артиллерию, пытались перейти через Оскол, переодевались в гражданских, пробовали пробросить малыми группами. Сейчас продолжаются активные боевые действия за этот населенный пункт", – рассказал Мусиенко.

Общая картина, по его словам, выглядит так, что сегодня противник пытается растянуть линию обороны ВСУ, концентрируясь в первую очередь в Донецкой области. Однако враг стремится действовать с флангов. Северный фланг – это Купянское направление, южный – это Запорожское направление. Там враг хочет перерезать логистику для украинской группировки.

Значение обороны Купянска, как подчеркнул Мусиенко, крайне велико. Поэтому те силы, которые сегодня есть, максимально привлечены украинским командованием, чтобы не дать противнику вклиниться на существенное расстояние в оборонительные порядки СОУ. Ведь тогда это будет препятствовать украинской логистике, позволит россиянам распространять свои наступательные действия.

Ситуация вокруг Купянска: смотрите на карте

Военнослужащий отметил на том, что давление сейчас со стороны российских войск усилилось, и это в частности связано с международными событиями, а именно с вероятной встречей Путина и Трампа в Будапеште.

Россия будет использовать все возможности, чтобы на тех участках, где, как она думает, ей удается развивать наступательные действия и иметь хоть какой-то успех, пытаться его увеличить. Она хочет обеспечить себе картинку, которую Путин сможет показать Трампу или о которой Лавров сможет рассказать Рубио,

– озвучил Мусиенко.

