Про це в етері 24 Каналу наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що протягом попередніх місяців противник залучав велику кількість своїх дронів, авіації та КАБів для ударів по українських позиціях.

Дивіться також У Куп'янську російський командир дав наказ стратити цивільного українця

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?

Російські війська, атакуючи позиції СОУ та кидаючи для цього максимум своїх засобів, прагнули знищити позиції українських захисників і просочитися до центру Куп'янська. Військовослужбовець зазначив, що на певний період ситуацію вдалося стабілізувати.

"Наші підрозділи стримували ворога, але він продавлював наші позиції, використовуючи різні засоби й методи. Вони залучали дрони, артилерію, намагалися перейти через Оскіл, переодягалися у цивільних, пробували прокинути малими групами. Зараз тривають активні бойові дії за цей населений пункт", – розповів Мусієнко.

Загальна картина, з його слів, виглядає так, що сьогодні противник намагається розтягнути лінію оборони ЗСУ, концентруючись першочергово на Донеччині. Однак ворог прагне діяти з флангів. Північний фланг – це Куп'янський напрямок, південний – це Запорізький напрямок. Там ворог хоче перерізати логістику для українського угруповання.

Значення оборони Куп'янська, як підкреслив Мусієнко, вкрай велике. Тому ті сили, які сьогодні є, максимально залучені українським командуванням, аби не дати противнику вклинитися на суттєву відстань в оборонні порядки СОУ. Адже тоді це перешкоджатиме українській логістиці, дасть змогу росіянам поширювати свої наступальні дії.

Ситуація довкола Куп'янська: дивіться на карті

Військовослужбовець зауважив на тому, що тиск зараз з боку російських військ посилився, і це зокрема пов'язано з міжнародними подіями, а саме з ймовірною зустріччю Путіна та Трампа в Будапешті.

Росія буде використовувати всі можливості, щоб на тих ділянках, де, як вона думає, їй вдається розвивати наступальні дії та мати хоч якийсь успіх, намагатися його збільшити. Вона хоче забезпечити собі картинку, яку Путін зможе показати Трампу або про яку Лавров зможе розповісти Рубіо,

– озвучив Мусієнко.

Що відбувається біля Куп'янська?