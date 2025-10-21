Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що висока вологість дуже впливає на видимість. Отримати "картинку" з поля бою стає значно складніше.

Погода грає на руку ворогу

Похмура погода, коли ще є листя на деревах, за якими можна сховатися, є оптимальною для штурмів невеликими групами, для заходу у наші тили. Але підрозділи Сил оборони справляються з такою тактикою. Більше залучена піхотна складова.

Зрозуміло, що артилерія, міномети, які можуть бити за певними координатами, також є ефективними. На жаль, до кінця жовтня зберігатиметься найкраща погода для ворога. Адже окупанти наступають, їм потрібно ховатися в деревах, кущах.

Але з іншого боку, вони також не можуть застосовувати дрони. Тут можливості вирівнялися. Відомо, що Сили оборони відбивають штурми, знищують диверсантів і беруть в полон наших ворогів.

До яких дій вдається Україна?

Поступово ми починаємо стабілізувати лінію фронту. Це вдалося на Сумському, Добропільському напрямках. На інших зберігається просування ворога, зокрема на межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

"Максимальні сили Росія концентрує на Донеччині та Запоріжжі. Але великих здобутків за весь цей час немає. Головний план ворога з виходу до ключової агломерації – Костянтинівка – Дружківка – Слов'янськ – Краматорськ – не спрацював", – підкреслив Сергій Кузан.

Ворогу не вдалося пройти основні рубежі нашої оборони. Так можна сказати про Куп'янськ, Часів Яр, Покровськ. Попри незначне просування, ці міста перебувають під нашим контролем.

Ворогу не вдалося підійти до нашої ключової агломерації. На жаль, ці міста потерпають від постійних обстрілів, окупанти обстрілюють логістичні шляхи, хочуть взяти їх під вогневий контроль. Тож ситуація дуже складна та виснажлива на всій лінії фронту, але суттєвих успіхів Росія так і не здобула.

Що відбувається на різних ділянках фронту?