Військовий оператор розвіддрона в ефірі 24 Каналу розповів, що окупанти намагаються закріпитися в місті, але українські сили постійно вибивають їх з позицій. Він показав відео, на якому видно наслідки атак і масштаби руйнувань.

Ворог намагається втримати позиції

Російські війська намагаються зайняти Куп'янськ, використовуючи будівлі й підвали як укриття. Вони проникають у місто через комунікаційні тунелі та ховаються серед руїн, очікуючи моменту для наступу. Українські підрозділи знищують противника, не дозволяючи йому закріпитися.

Вони заходять, займають позиції або в домах, або на дахах. Вони заходять, але ми їх знищуємо,

– сказав військовий.

Попри постійні обстріли, лінія фронту поблизу Куп'янська залишається стабільною. Місто перетворилося на одну з найгарячіших точок східного напрямку, де кожен день точаться бої за контроль над вулицями

Руйнування та життя серед постійних обстрілів

Окупанти продовжують нищити Куп'янськ, прицільно б'ючи по житлових кварталах, пожежних частинах і навіть машинах швидкої допомоги.

Обстріли тривають щодня, а багато будинків перетворилися на руїни. Російські підрозділи присутні в місті, однак не контролюють жодного району повністю.

Я хочу показати розбиту швидку, в яку росіяни влучили, коли вона приїхала забирати людей. Люди не загинули, але медики були травмовані,

– розповів військовий.

Там, де досі є цивільні, умови виживання надзвичайно складні. Будь-який транспорт, що рухається в межах міста, стає ціллю для ворога. Навіть гуманітарні служби та медики часто опиняються під обстрілами, коли намагаються допомогти людям.

Цивільні, що вижили між руїнами

Ситуація для мирного населення в Куп'янську залишається критичною: багато людей не можуть забрати тіла родичів, бо будь-який під'їзд до міста ризиковий.

Там, де тривають бої, будинки перетворилися на купи каміння, а мешканці змушені ховатися або виживати в підвалах.

Тут навіть нема про що балакати. Тут злочин на злочині. Кожен росіянин, який перетнув кордон з Україною, вже злочинець,

– сказав оператор розвіддрона.

За його спостереженнями, у звільнених населених пунктах, як-от Мирне, видно чітку різницю – там, де не було росіян, будівлі залишилися цілими.

Це підтверджує, що масштаб руйнувань прямо пов'язаний із присутністю окупантів.

Що відомо про обстановку у Куп'янську?